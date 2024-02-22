"Порту" вырвал победу против "Арсенала"

"Арсенал" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" со счетом 1:0, ни разу не пробив в створ и единственный гол пропустив на исходе компенсированного времени.

Наставник "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Бернли" на выходных (0:5).



Первые 20 минут команды просто присматривались друг к другу и играли совершенно без ворот.



Наконец, на 21-й минуте возник настоящий голевой момент. Галено с подступов к вратарской пробил в штангу, после чего мяч отскочил обратно к нему. Вторая попытка бразильца со столь же убойной позиции оказалась неточной.



За весь первый тайм "Арсенал" так и не наиграл хотя бы на один удар в створ, а основная угроза от "канониров" исходила благодаря стандартным положениям.



После перерыва игра почти не изменилась. Гости по-прежнему больше владели мячом, но были беззубы впереди и были вынуждены попотеть в обороне.



Все шло к безголевой ничьей, однако на исходе компенсированного времени Галено с дистанции закрутил мяч в дальний угол ворот Давида Райи — 1:0. Это был только второй точный удар для обеих команд за матч.



У обеих команд в голове была мысль о том, что впереди у них еще минимум 90 минут нам"Эмирейтс". Поэтому те и другие были максимально осторожны, но "Порту" оказался чуть настойчивее и удачливее.



"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Галено 90.



"Порту": Кошта, Мариу, Пепе, Отавио, Венделл (Эуштакиу 90), Варела, Гонсалес (Хайме 81), Консейсау (Боржеш 85), Пепе Акино, Галено, Эванилсон (Мартинес 85).



"Арсенал": Райя, Кивер, Салиба, Габриэль, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Троссард (Жоржиньо 74), Сака.



Предупреждения: Консейсау, Гонсалес — Райс, Кивер, Райс.