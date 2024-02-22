"Порту" вырвал победу против "Арсенала"

Галено "Арсенал" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" со счетом 1:0, ни разу не пробив в створ и единственный гол пропустив на исходе компенсированного времени.

Наставник "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Бернли" на выходных (0:5).

Первые 20 минут команды просто присматривались друг к другу и играли совершенно без ворот.

Наконец, на 21-й минуте возник настоящий голевой момент. Галено с подступов к вратарской пробил в штангу, после чего мяч отскочил обратно к нему. Вторая попытка бразильца со столь же убойной позиции оказалась неточной.

За весь первый тайм "Арсенал" так и не наиграл хотя бы на один удар в створ, а основная угроза от "канониров" исходила благодаря стандартным положениям.

После перерыва игра почти не изменилась. Гости по-прежнему больше владели мячом, но были беззубы впереди и были вынуждены попотеть в обороне.

Все шло к безголевой ничьей, однако на исходе компенсированного времени Галено с дистанции закрутил мяч в дальний угол ворот Давида Райи — 1:0. Это был только второй точный удар для обеих команд за матч.

У обеих команд в голове была мысль о том, что впереди у них еще минимум 90 минут нам"Эмирейтс". Поэтому те и другие были максимально осторожны, но "Порту" оказался чуть настойчивее и удачливее.

"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Галено 90.

"Порту": Кошта, Мариу, Пепе, Отавио, Венделл (Эуштакиу 90), Варела, Гонсалес (Хайме 81), Консейсау (Боржеш 85), Пепе Акино, Галено, Эванилсон (Мартинес 85).

"Арсенал": Райя, Кивер, Салиба, Габриэль, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Троссард (Жоржиньо 74), Сака.

Предупреждения: Консейсау, Гонсалес — Райс, Кивер, Райс.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, Порту

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2024 01:00

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Последние комментарии:




  1. satellite 22.02.2024 02:06 # satellite
    чо с ебалом мишка калонир
    айфон джохарту верни, скотина

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  2. lexa-arsenal 22.02.2024 01:48 # lexa-arsenal
    Я был там, когда Хорус пал... (с) Гарвель Локен

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 22.02.2024 01:36 # lexa-arsenal
    true-manc

    Брат, привет! Обязательно предложу.
    Кстати, у нас в Таллинне скоро марш ветеранов СС, приедешь посмотреть? Я тебя приглашаю, ты же как раз хотел извиниться за советскую оккупацию.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86362/?c=1#c7361089

    (ответить)

  4. superperez101 22.02.2024 01:34 # superperez101
    и эти обмороки ещё собрались лч и АПЛ выиграть

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  5. lexa-arsenal 22.02.2024 01:31 # lexa-arsenal
    Можете Спать Спокойно!!! Как Майор Разведки..!!! Это я Вам -Обещаю!!!

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  6. superperez101 22.02.2024 01:25 # superperez101
    тут всё понятно без слов
    непонятно только зачем эти слабохарактерные на главной
    с нулём ударов в створ

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  7. lexa-arsenal 22.02.2024 01:25 # lexa-arsenal
    alexander-arnold

    Кто выиграет финал Лиги Чемпионов?

    Кто забьёт больше голов.
    (ответить)

    11.05.2021 09:55 #
    valmin

    О Всё Же о Футболе видимо!!!))) Ты не ответил ни на один вопрос??? Почему-Саша-Арнольд??? Тогда я отвечу на твои вопросы!!!
    (ответить)

    11.05.2021 10:26 #
    alexander-arnold

    какие вопросы?
    (ответить)

    11.05.2021 10:41 #
    valmin

    В основном Ты Ответил ранее, Та что нельзя уважать Соседние клубы а надо орать Обоссанные и т.д.. Или каждый клуб имеет историю и славу??? Так может будем уважать друг друга???
    (ответить)

    11.05.2021 11:07 #
    valmin

    Ну что ОБЛОМ-Срачь Прекратится??? Ох Как Жаль..))) Давайте парни тут о футболе.. Если вы-Парни????
    (ответить)

    11.05.2021 09:58 #
    valmin

    Ладно сделаю поправку,... Считаю ЧТО МС, Хотя Болела Челси.. Тухель расскрылся раньше..((( и Саня Я Уважаю Адекватных Болел Арса-Мы-За Футбол..!!! Прекращайте срачь и дешёвые понты.. тут..

    Источник: http://fapl.ru/posts/85822/?c=1

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 22.02.2024 01:23 # lexa-arsenal
    vernite maiora suka

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  9. lexa-arsenal 22.02.2024 01:19 # lexa-arsenal
    сука последний раз им бендтнер хет трик ложил, пиздец ору как хуй забили

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  10. girasimus 22.02.2024 01:08 # girasimus
    Поница Клопп выносил 5:0 в гостях этот Порту, эх, были времена)

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  11. wengerrrro 22.02.2024 01:06 # wengerrrro
    Артета ссыкло, просто нулевая игра весь матч и все что он делает - выпускает Жоржиньо, который неточных передач отдал больше, чем точных. -
    Понятно, что там на скамейке усиления нет, но он вообще ничего не поменял.
    Порту конечно на победу не наиграл, весь матч валялись и сидели в обороне. На эмирейтс вынесут 2-0 3-0, либо нахуй тогда и не нужны в лч

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  12. tihinya-moiyobir 22.02.2024 01:06 # tihinya-moiyobir
    В лч из англичан ток Ливерка,Сито и Членси играть умеют. Остальные ток позорят АПЛочку.

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  13. gameboy 22.02.2024 01:04 # gameboy
    Сами расслабились на последней минуте
    Справедливый результат

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  14. brown-ale 22.02.2024 01:03 # brown-ale
    Поделом. Это не Бернли всякие громить, тут мастерство нужно.

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  15. tihinya-moiyobir 22.02.2024 01:03 # tihinya-moiyobir
    Пиковый шлюхсенал без шансов взял в рот у кризисного Порту. Всё что нужно знать об этой помойке опущенной уехехехехе

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  16. hachidlo 22.02.2024 01:03 # hachidlo
    "Ожиданию в следующем сезоне доминацию трёх испанцев: Гвардиола, Артера и Алонсо" - какой-то барнаульский канонир.
    Похоже, Артера был выписан из испанцев две недели назад.

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  17. ooaaaa 22.02.2024 01:02 # ooaaaa
    в Лондоне вынесут, че ор подняли все

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  18. bembo 22.02.2024 01:02 # bembo
    ыыыыыыыы

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  19. kos9k 22.02.2024 01:02 # kos9k
    Заслуженно

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  20. acceptodessa 22.02.2024 01:01 # acceptodessa
    редчайшие португальские гондоны.
    Надеюсь в Лондоне будет другое судейство, а не этот ебанный цирк.

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