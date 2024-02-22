"Порту" вырвал победу против "Арсенала"
"Арсенал" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" со счетом 1:0, ни разу не пробив в створ и единственный гол пропустив на исходе компенсированного времени.
Наставник "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Бернли" на выходных (0:5).
Первые 20 минут команды просто присматривались друг к другу и играли совершенно без ворот.
Наконец, на 21-й минуте возник настоящий голевой момент. Галено с подступов к вратарской пробил в штангу, после чего мяч отскочил обратно к нему. Вторая попытка бразильца со столь же убойной позиции оказалась неточной.
За весь первый тайм "Арсенал" так и не наиграл хотя бы на один удар в створ, а основная угроза от "канониров" исходила благодаря стандартным положениям.
После перерыва игра почти не изменилась. Гости по-прежнему больше владели мячом, но были беззубы впереди и были вынуждены попотеть в обороне.
Все шло к безголевой ничьей, однако на исходе компенсированного времени Галено с дистанции закрутил мяч в дальний угол ворот Давида Райи — 1:0. Это был только второй точный удар для обеих команд за матч.
У обеих команд в голове была мысль о том, что впереди у них еще минимум 90 минут нам"Эмирейтс". Поэтому те и другие были максимально осторожны, но "Порту" оказался чуть настойчивее и удачливее.
"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Галено 90.
"Порту": Кошта, Мариу, Пепе, Отавио, Венделл (Эуштакиу 90), Варела, Гонсалес (Хайме 81), Консейсау (Боржеш 85), Пепе Акино, Галено, Эванилсон (Мартинес 85).
"Арсенал": Райя, Кивер, Салиба, Габриэль, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Троссард (Жоржиньо 74), Сака.
Предупреждения: Консейсау, Гонсалес — Райс, Кивер, Райс.
22.02.2024 01:00
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Последние комментарии:
чо с ебалом мишка калонир
айфон джохарту верни, скотина
(ответить)
Я был там, когда Хорус пал... (с) Гарвель Локен
(ответить)
true-manc
Брат, привет! Обязательно предложу.
Кстати, у нас в Таллинне скоро марш ветеранов СС, приедешь посмотреть? Я тебя приглашаю, ты же как раз хотел извиниться за советскую оккупацию.
Источник: http://fapl.ru/posts/86362/?c=1#c7361089
(ответить)
и эти обмороки ещё собрались лч и АПЛ выиграть
(ответить)
Можете Спать Спокойно!!! Как Майор Разведки..!!! Это я Вам -Обещаю!!!
(ответить)
тут всё понятно без слов
непонятно только зачем эти слабохарактерные на главной
с нулём ударов в створ
(ответить)
alexander-arnold
Кто выиграет финал Лиги Чемпионов?
Кто забьёт больше голов.
(ответить)
11.05.2021 09:55 #
valmin
О Всё Же о Футболе видимо!!!))) Ты не ответил ни на один вопрос??? Почему-Саша-Арнольд??? Тогда я отвечу на твои вопросы!!!
(ответить)
11.05.2021 10:26 #
alexander-arnold
какие вопросы?
(ответить)
11.05.2021 10:41 #
valmin
В основном Ты Ответил ранее, Та что нельзя уважать Соседние клубы а надо орать Обоссанные и т.д.. Или каждый клуб имеет историю и славу??? Так может будем уважать друг друга???
(ответить)
11.05.2021 11:07 #
valmin
Ну что ОБЛОМ-Срачь Прекратится??? Ох Как Жаль..))) Давайте парни тут о футболе.. Если вы-Парни????
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11.05.2021 09:58 #
valmin
Ладно сделаю поправку,... Считаю ЧТО МС, Хотя Болела Челси.. Тухель расскрылся раньше..((( и Саня Я Уважаю Адекватных Болел Арса-Мы-За Футбол..!!! Прекращайте срачь и дешёвые понты.. тут..
Источник: http://fapl.ru/posts/85822/?c=1
(ответить)
vernite maiora suka
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сука последний раз им бендтнер хет трик ложил, пиздец ору как хуй забили
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Поница Клопп выносил 5:0 в гостях этот Порту, эх, были времена)
(ответить)
Артета ссыкло, просто нулевая игра весь матч и все что он делает - выпускает Жоржиньо, который неточных передач отдал больше, чем точных. -
Понятно, что там на скамейке усиления нет, но он вообще ничего не поменял.
Порту конечно на победу не наиграл, весь матч валялись и сидели в обороне. На эмирейтс вынесут 2-0 3-0, либо нахуй тогда и не нужны в лч
(ответить)
В лч из англичан ток Ливерка,Сито и Членси играть умеют. Остальные ток позорят АПЛочку.
(ответить)
Сами расслабились на последней минуте
Справедливый результат
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Поделом. Это не Бернли всякие громить, тут мастерство нужно.
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Пиковый шлюхсенал без шансов взял в рот у кризисного Порту. Всё что нужно знать об этой помойке опущенной уехехехехе
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"Ожиданию в следующем сезоне доминацию трёх испанцев: Гвардиола, Артера и Алонсо" - какой-то барнаульский канонир.
Похоже, Артера был выписан из испанцев две недели назад.
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в Лондоне вынесут, че ор подняли все
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ыыыыыыыы
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Заслуженно
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редчайшие португальские гондоны.
Надеюсь в Лондоне будет другое судейство, а не этот ебанный цирк.
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