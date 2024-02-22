"Ливерпуль" разгромил "Лутон" после того, как проиграл первый тайм

Перевернув игру во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу над "Лутоном" со счетом 4:1.

Относительно победы 1:4 над "Брентфордом" в минувшую субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, внедрив в стартовый состав Джо Гомеса, Джарелла Куансу, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Коди Гакпо. Мохамед Салах и Дарвин Нуньес в заявку не попали.



А вот стартовый состав "шляпников" не изменился по сравнению с домашним поражением 1:2 от "Манчестер Юнайтед".



Матч на "Энфилде" начался с двух моментов у Луиса Диаса, но в первом случае колумбиец замешкался и упустил возможность для удара, а во втором случае просто не попал в створ.



Также был акробатический удар Гакпо, когда свою команду спас голкипер, а на 12-й минуте гости ответили. Кувин Келлехер отразил выстрел Тахита Чонга с острого угла, но мяч отскочил к дальней штанге, где Чидози Огбене сыграл головой на добивании — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но эффективности атакам "красных" не хватало, а большинство их ударов оказывались неточными. При этом "Лутон" не уходил в глухую оборону, а время от времени пытался огрызаться.



Второй тайм начался с попадания мяча в руку Габриэля Ошо в штрафной, но рефери Энди Мэдли и VAR не решились назначить пенальти в ворота "шляпников".



И все-таки натиск хозяев увенчался ответным голом. На 56-й минуте Виргил Ван Дейк вколотил мяч в ворота головой после подачи Алексисом Макаллистером углового — 1:1.



Почти сразу же "Ливерпуль" забил второй гол. Макаллистер с правого края штрафной направил мяч точно в голову Гапко, и Коди не промахнулся — 2:1.



"Красные" продолжили наседать, и на 71-й минуте невезение Диаса, наконец, закончилось. Луис ворвался в штрафную по левому краю, ушел от Тедена Менги и расстрелял ворота со считанных метров — 3:1.



Далее "Ливерпуль" играл в свое удовольствие, упустив ряд моментов, но еще раз гости все-таки позволили себе забить. Это случилось уже на последней минуте, когда Амарии Белл лишил мяча вышедшего на замену Джейдена Дэннса, но снаряд отскочил в штрафной к Эллиотту, и тот расстрелял ворота — 4:1.



"Лутон" был очень хорош в первом тайме, но после перерыва совершенно развалился. "Ливерпуль" восстановил четырехочковый отрыв во главе Премьер-Лиги и в хорошем настроении подходит к финалу Кубка Лиги.



"Ливерпуль" — "Лутон". Отчет о матче