"Ливерпуль" разгромил "Лутон" после того, как проиграл первый тайм
Перевернув игру во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу над "Лутоном" со счетом 4:1.
Относительно победы 1:4 над "Брентфордом" в минувшую субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, внедрив в стартовый состав Джо Гомеса, Джарелла Куансу, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Коди Гакпо. Мохамед Салах и Дарвин Нуньес в заявку не попали.
А вот стартовый состав "шляпников" не изменился по сравнению с домашним поражением 1:2 от "Манчестер Юнайтед".
Матч на "Энфилде" начался с двух моментов у Луиса Диаса, но в первом случае колумбиец замешкался и упустил возможность для удара, а во втором случае просто не попал в створ.
Также был акробатический удар Гакпо, когда свою команду спас голкипер, а на 12-й минуте гости ответили. Кувин Келлехер отразил выстрел Тахита Чонга с острого угла, но мяч отскочил к дальней штанге, где Чидози Огбене сыграл головой на добивании — 0:1.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но эффективности атакам "красных" не хватало, а большинство их ударов оказывались неточными. При этом "Лутон" не уходил в глухую оборону, а время от времени пытался огрызаться.
Второй тайм начался с попадания мяча в руку Габриэля Ошо в штрафной, но рефери Энди Мэдли и VAR не решились назначить пенальти в ворота "шляпников".
И все-таки натиск хозяев увенчался ответным голом. На 56-й минуте Виргил Ван Дейк вколотил мяч в ворота головой после подачи Алексисом Макаллистером углового — 1:1.
Почти сразу же "Ливерпуль" забил второй гол. Макаллистер с правого края штрафной направил мяч точно в голову Гапко, и Коди не промахнулся — 2:1.
"Красные" продолжили наседать, и на 71-й минуте невезение Диаса, наконец, закончилось. Луис ворвался в штрафную по левому краю, ушел от Тедена Менги и расстрелял ворота со считанных метров — 3:1.
Далее "Ливерпуль" играл в свое удовольствие, упустив ряд моментов, но еще раз гости все-таки позволили себе забить. Это случилось уже на последней минуте, когда Амарии Белл лишил мяча вышедшего на замену Джейдена Дэннса, но снаряд отскочил в штрафной к Эллиотту, и тот расстрелял ворота — 4:1.
"Лутон" был очень хорош в первом тайме, но после перерыва совершенно развалился. "Ливерпуль" восстановил четырехочковый отрыв во главе Премьер-Лиги и в хорошем настроении подходит к финалу Кубка Лиги.
"Ливерпуль" — "Лутон". Отчет о матче
22.02.2024 00:25
Просмотров: 639
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отлично. Трахнули резервом Лутон и вместе с ними пуканиров и ситявх глоров.
Короли на троне - сити на страпоне!
(ответить)
Ору с португальских телочек. Только и делают, что падают
(ответить)
Чисто по матчу, если честно, то нас пока спасает Макк, парень реально видит игру и слабые дуффузории противника)
(ответить)
е6аные обрыганы на порто
(ответить)
кстати
в первом сезоне Клоппа вышли в финал КАЛа и ЛЕ, оба проиграли
история повторяется?
(ответить)
Это получается третьим составом доигрывал Ливерпуль?
Вот дожили то.
С победой !
(ответить)
21.02.2024 23:18 #
b84
пипееец это с лютоном так? а что будет с челси???
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/105962/?c=1
шо з ебалом сын шлюхи?
(ответить)
Аналсенал забивать собирается или реально так ссутся попасть на Баварию? ахахаах
(ответить)
Челси следующий.
Нас не остановить !!!
(ответить)
рекорд клубный по CUMбэкам там уже установили, не?
(ответить)
Выебано
(ответить)
Жалкое зрелище.
Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий победу в матче с дебютантом Премьер Лиги. Самый раздутый мыльный пузырь 21 века, не иначе.
Команда настроения, сплошь состоящая из игроков одного сезона по типу Салаха, Алиссона и Вирджин Ван Дайка. Целый час катают вату, а после забивают 2 гола в течение минуты, поймав кураж.
Точно также они и на первом месте идут - до сих пор держатся на эйфории от случайного трофея, добытого в противостоянии со слабейшим финалистом ЛЧ со времен МЮ 2009 года.
Чудом по инерции еще умудряются забивать при своей бей-беги стратегии, но, очевидно, что совсем скоро эти тела войдут в глубокое пике.
И участь Милнера и сих десяти негритят незавидна. Тут даже не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы распутать данное дельце.
По сути, единственная интрига сезона: к какому месяцу МС наверстает свой отрыв и заставит Ливерпуль дышать себе в пятки.
Поглядим, увидим, посмеемся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий