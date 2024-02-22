"Ливерпуль" разгромил "Лутон" после того, как проиграл первый тайм

Виргил Ван Дейк Перевернув игру во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу над "Лутоном" со счетом 4:1.

Относительно победы 1:4 над "Брентфордом" в минувшую субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, внедрив в стартовый состав Джо Гомеса, Джарелла Куансу, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Коди Гакпо. Мохамед Салах и Дарвин Нуньес в заявку не попали.

А вот стартовый состав "шляпников" не изменился по сравнению с домашним поражением 1:2 от "Манчестер Юнайтед".

Матч на "Энфилде" начался с двух моментов у Луиса Диаса, но в первом случае колумбиец замешкался и упустил возможность для удара, а во втором случае просто не попал в створ.

Также был акробатический удар Гакпо, когда свою команду спас голкипер, а на 12-й минуте гости ответили. Кувин Келлехер отразил выстрел Тахита Чонга с острого угла, но мяч отскочил к дальней штанге, где Чидози Огбене сыграл головой на добивании — 0:1.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но эффективности атакам "красных" не хватало, а большинство их ударов оказывались неточными. При этом "Лутон" не уходил в глухую оборону, а время от времени пытался огрызаться.

Второй тайм начался с попадания мяча в руку Габриэля Ошо в штрафной, но рефери Энди Мэдли и VAR не решились назначить пенальти в ворота "шляпников".

И все-таки натиск хозяев увенчался ответным голом. На 56-й минуте Виргил Ван Дейк вколотил мяч в ворота головой после подачи Алексисом Макаллистером углового — 1:1.

Почти сразу же "Ливерпуль" забил второй гол. Макаллистер с правого края штрафной направил мяч точно в голову Гапко, и Коди не промахнулся — 2:1.

"Красные" продолжили наседать, и на 71-й минуте невезение Диаса, наконец, закончилось. Луис ворвался в штрафную по левому краю, ушел от Тедена Менги и расстрелял ворота со считанных метров — 3:1.

Далее "Ливерпуль" играл в свое удовольствие, упустив ряд моментов, но еще раз гости все-таки позволили себе забить. Это случилось уже на последней минуте, когда Амарии Белл лишил мяча вышедшего на замену Джейдена Дэннса, но снаряд отскочил в штрафной к Эллиотту, и тот расстрелял ворота — 4:1.

"Лутон" был очень хорош в первом тайме, но после перерыва совершенно развалился. "Ливерпуль" восстановил четырехочковый отрыв во главе Премьер-Лиги и в хорошем настроении подходит к финалу Кубка Лиги.

"Ливерпуль" — "Лутон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лутон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2024 00:25

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Последние комментарии:




  1. dexter 22.02.2024 00:47 # dexter
    Отлично. Трахнули резервом Лутон и вместе с ними пуканиров и ситявх глоров.

    Короли на троне - сити на страпоне!

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  2. takernotagiver 22.02.2024 00:46 # takernotagiver
    Ору с португальских телочек. Только и делают, что падают

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  3. girasimus 22.02.2024 00:43 # girasimus
    Чисто по матчу, если честно, то нас пока спасает Макк, парень реально видит игру и слабые дуффузории противника)

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  4. wilegend 22.02.2024 00:40 # wilegend
    е6аные обрыганы на порто

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  5. ooaaaa 22.02.2024 00:39 # ooaaaa
    кстати

    в первом сезоне Клоппа вышли в финал КАЛа и ЛЕ, оба проиграли

    история повторяется?

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  6. girasimus 22.02.2024 00:35 # girasimus
    Это получается третьим составом доигрывал Ливерпуль?
    Вот дожили то.
    С победой !

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  7. tihinya-moiyobir 22.02.2024 00:31 # tihinya-moiyobir
    21.02.2024 23:18 #
    b84

    пипееец это с лютоном так? а что будет с челси???
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    Источник: http://fapl.ru/posts/105962/?c=1


    шо з ебалом сын шлюхи?

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  8. tihinya-moiyobir 22.02.2024 00:30 # tihinya-moiyobir
    Аналсенал забивать собирается или реально так ссутся попасть на Баварию? ахахаах

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  9. bembo 22.02.2024 00:30 # bembo
    Челси следующий.
    Нас не остановить !!!

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  10. ooaaaa 22.02.2024 00:29 # ooaaaa
    рекорд клубный по CUMбэкам там уже установили, не?

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  11. tihinya-moiyobir 22.02.2024 00:28 # tihinya-moiyobir
    Выебано

    (ответить)

  12. superglor 22.02.2024 00:28 # superglor
    Жалкое зрелище.

    Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий победу в матче с дебютантом Премьер Лиги. Самый раздутый мыльный пузырь 21 века, не иначе.
    Команда настроения, сплошь состоящая из игроков одного сезона по типу Салаха, Алиссона и Вирджин Ван Дайка. Целый час катают вату, а после забивают 2 гола в течение минуты, поймав кураж.

    Точно также они и на первом месте идут - до сих пор держатся на эйфории от случайного трофея, добытого в противостоянии со слабейшим финалистом ЛЧ со времен МЮ 2009 года.
    Чудом по инерции еще умудряются забивать при своей бей-беги стратегии, но, очевидно, что совсем скоро эти тела войдут в глубокое пике.
    И участь Милнера и сих десяти негритят незавидна. Тут даже не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы распутать данное дельце.

    По сути, единственная интрига сезона: к какому месяцу МС наверстает свой отрыв и заставит Ливерпуль дышать себе в пятки.
    Поглядим, увидим, посмеемся.

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