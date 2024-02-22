Алонсо предпочитает "Баварию", а не "Ливерпуль"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо предпочитает продолжить свою карьеру в "Баварии", а не "Ливерпуле".

В среду "Бавария" анонсировала расставание в конце сезона со своим наставником Томасом Тухелем, целью номер один на замену которому был определен Алонсо.

Точно так же Алонсо является кандидатом номер один "Ливерпуля" на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб грядущим летом.

Будучи игроком, Алонсо выступал и за "Ливерпуль", и за "Баварию". Оба этих клуба близки сердцу Хаби, и 42-летнему испанцу предстоит сделать непростой выбор.

Однако в данный момент вариант с "Баварией" выглядит для Алонсо привлекательнее, нежели "Ливерпуль", утверждает Sky Sport Germany.

Источник добавляет, что "Бавария" уже сделала запрос насчет Алонсо, но в данный момент Хаби всецело сосредоточен на успешном завершении сезона с "Байером" и решение о своем будущем примет летом.


Метки Алонсо, Бавария, Байер, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 22.02.2024 00:32 # apl-nash
    И где тут написано, что Алонсо предпочитает "Баварию"?

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  2. bembo 22.02.2024 00:27 # bembo
    нахуй иди, сын испанской дамы

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  3. tihinya-moiyobir 22.02.2024 00:09 # tihinya-moiyobir
    Ожидаемо. Ходжсон велком.

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