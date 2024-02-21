Рэтклифф подтвердил, что хочет построить новый стадион для МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф подтвердил, что хочет построить новый стадион для своего клуба.

"Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года и в данный момент вмещает 74,310 зрителей. Однако арена "красных дьяволов" находится плачевном техническом состоянии и нуждается в обновлении.



Рэтклифф, который накануне завершил приобретение 27.7% акций "Юнайтед" уже занимается этой проблемой и надеется построить на месте "Олд Траффорд" аналог столичного "Уэмбли".



"Настало время кому-нибудь построить национальный стадион на севере Англии. Это мой наиболее предпочтительный вариант, если это возможно. Я был бы очень взволнован, проживая на Севере Англии", — цитирует Рэтклиффа BBC.