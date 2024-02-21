Рэтклифф подтвердил, что хочет построить новый стадион для МЮ

Олд Траффорд Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф подтвердил, что хочет построить новый стадион для своего клуба.

"Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года и в данный момент вмещает 74,310 зрителей. Однако арена "красных дьяволов" находится плачевном техническом состоянии и нуждается в обновлении.

Рэтклифф, который накануне завершил приобретение 27.7% акций "Юнайтед" уже занимается этой проблемой и надеется построить на месте "Олд Траффорд" аналог столичного "Уэмбли".

"Настало время кому-нибудь построить национальный стадион на севере Англии. Это мой наиболее предпочтительный вариант, если это возможно. Я был бы очень взволнован, проживая на Севере Англии", — цитирует Рэтклиффа BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, Рэтклифф, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 81



Поиск: