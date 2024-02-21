Рэтклифф может вернуть Гринвуда в "Юнайтед"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф пообещал пересмотреть решение по нападающему Мейсону Гринвуду.

Прошлым летом Ричард Арнольд, тогда занимавший пост исполнительного директора "Юнайтед", объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на завершение саги с изнасилованием и избиением Мейсоном своей девушки.



Вскоре Гринвуд был отправлен в аренду в "Хетафе", и до сих пор ожидалось, что в конце сезона "Юнайтед" продаст Мейсона в один из больших клубов Ла Лиги.



Однако накануне Рэтклифф завершил приобретение 27.7% акций "Юнайтед" и получил контроль над футбольными операциями клуба, и это может изменить судьбу 22-летнего англичанина.



"Это будет свежее решение. Я могу поговорить о принципах. Я не собираюсь говорить о Мейсоне. Я знаком с принципами. Принципы — это важно. У нас будет хватать других проблем впереди".



"Мы имеем дело с молодыми людьми, которые не всегда оказываются в лучших условиях, имея много денег, но не всегда имея должных наставлений".



"Когда возникают такие ситуации, нам нужно понять настоящее влияние случившегося, отстранившись от шумихи. Нам нужно принять справедливое решение, учитывая ценности клуба. Это то, что нам нужно, и именно так мы и поступим".



"Нам нужно изучить факты, рассудить справедливо и учесть ценности клуба. Затем мы примем решение. Для меня было бы неуместно говорить о Мейсоне Гринвуде", — цитирует Рэтклиффа BBC.