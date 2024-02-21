Шоу рискует пропустить остаток сезона и Евро-2024

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона из-за рецидива травмы ноги.

28-летний Шоу сыграл только 16 матчей в этом сезоне, который оказался омрачен для него различными проблемами со здоровьем.



Шоу пропустил первые три месяца сезона из-за травмы бедра, затем вернулся, а 11 февраля против "Астон Виллы" был заменен в перерыве с новым повреждением.



Спустя всего неделю Шоу вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч против "Лутона", но на сей раз не доиграл даже до перерыва.



Daily Mail ожидает, что теперь Шоу пропустит оставшиеся 13 матчей Премьер-Лиги, а с ними, вероятно, и Евро-2024, где выступит сборная Англии грядущим летом.



"Юнайтед" же придется иметь дело с последствиями своих решений, потому что в январе "красные дьяволы" отказались от Серхио Регилона и отправили в аренду Альваро Фернандеса. Тирелл Маласиа, который также мог бы сыграть на позиции Шоу, по-прежнему травмирован.