Габриэль считает, что "Арсенал" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс считает, что его команда выходит на пик формы в правильное время, чтобы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
Одержав пять побед кряду с общим счетом 21:2, "Арсенал" вернулся в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, а выездным матчем против "Порту" в среду вечером возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов.
На своей пресс-конференции накануне главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих подопечных мечтать о том, чтобы 1 июня на "Уэмбли" поднять над головой трофей Лиги Чемпионов, и 26-летний Габриэль жаждет реализовать эту мечту.
"Конечно, "Арсенал" обладает мастерством, чтобы выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу. Эта команда — реальный претендент на победу".
"Мы многому научились за последние годы, и теперь мы являемся реальным претендентом и выступаем на очень хорошем уровне. Мы можем сражаться за победу в любом соревновании. Лига Чемпионов ощущается по-другому, но мы готовы", — цитирует Габриэля Evening Standard.
21.02.2024 20:00
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Завидуйте! Гегемония Арсенала уже началась)
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Он забыл что после пика идет резкий спад, так было в прошлом сезоне.
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Ммда, лучше бы молчал. Загрузите хату, П1 сегодня железобетон.
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В итоге обосрутся по всем фронтам как это было в прошлом сезоне. И в утешение, что бы залить горечь поражений, по привычке разорвут друг другу очко.
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