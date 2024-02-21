Габриэль считает, что "Арсенал" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс считает, что его команда выходит на пик формы в правильное время, чтобы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

Одержав пять побед кряду с общим счетом 21:2, "Арсенал" вернулся в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, а выездным матчем против "Порту" в среду вечером возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов.



На своей пресс-конференции накануне главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих подопечных мечтать о том, чтобы 1 июня на "Уэмбли" поднять над головой трофей Лиги Чемпионов, и 26-летний Габриэль жаждет реализовать эту мечту.



"Конечно, "Арсенал" обладает мастерством, чтобы выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу. Эта команда — реальный претендент на победу".



"Мы многому научились за последние годы, и теперь мы являемся реальным претендентом и выступаем на очень хорошем уровне. Мы можем сражаться за победу в любом соревновании. Лига Чемпионов ощущается по-другому, но мы готовы", — цитирует Габриэля Evening Standard.