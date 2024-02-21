Гиггз хочет вернуться к тренерской работе

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил желание вернуться к тренерской работе.

Еще летом 2013, за год до того, как повесить бутсы на гвоздь, Гиггз был назначен играющим тренером "Юнайтед" в помощь к Дэвиду Мойесу.



Когда в апреле 2014 Мойес был уволен, Гиггз принял на себя обязанности главного тренера "Юнайтед", проведя в этой роли четыре матча.



Затем Гиггз на протяжении двух сезонов ассистировал Луи Ван Галю, но летом 2016, после прихода Жозе Моуриньо в "Юнайтед", покинул родной клуб.



В январе 2018 Гиггз был назначен главным тренером сборной Уэльса, но впоследствии ему пришлось оставить этот пост из-за выдвинутых в его адрес обвинений насчет избиения своей девушки.



Еще в 2022 году суд распустил присяжных, которые так и не смогли вынесли вердикт в отношении Гиггза, а позже стало известно, что дело Райана не будет отправлено на пересмотр.



Сейчас Гиггз находится без работы уже около двух лет, однако 50-летний валлиец не потерял желание тренировать.



"Разумеется, я обожал тренировал сборную Уэльса. Я скучаю по работе и надеюсь, что смогу снова тренировать", — цитирует Гиггза Daily Mirror.