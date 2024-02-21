"Брентфорд" выставлен на продажу

Владелец "Брентфорда" Мэттью Бенхэм выставил свой клуб на продажу.

Впервые Бенхэм проинвестировал в "Брентфорд" в 2007 году, когда "пчелы" выступали в Лиге Два.



За это время "Брентфорд" не только добрался до Премьер-Лиги и закрепился здесь, но и обзавелся новым стадионом.



Однако сейчас 55-летний Бенхэм решил выйти из проекта или, по крайней мере, продать долю в нем.



По информации Sky Sports, Бенхэм уже нанял инвестиционный холдинг Rothschild, который будет вести переговоры с потенциальными инвесторами, особенно из Соединенных Штатов.



Бенхэм оценивает "Брентфорд" целиком в сумму свыше 400 миллионов фунтов, но, как уже было сказано, готов остаться в клубе в качестве минориатарного или мажоритарного акционера.