"Брентфорд" выставлен на продажу

Мэттью Бенхэм Владелец "Брентфорда" Мэттью Бенхэм выставил свой клуб на продажу.

Впервые Бенхэм проинвестировал в "Брентфорд" в 2007 году, когда "пчелы" выступали в Лиге Два.

За это время "Брентфорд" не только добрался до Премьер-Лиги и закрепился здесь, но и обзавелся новым стадионом.

Однако сейчас 55-летний Бенхэм решил выйти из проекта или, по крайней мере, продать долю в нем.

По информации Sky Sports, Бенхэм уже нанял инвестиционный холдинг Rothschild, который будет вести переговоры с потенциальными инвесторами, особенно из Соединенных Штатов.

Бенхэм оценивает "Брентфорд" целиком в сумму свыше 400 миллионов фунтов, но, как уже было сказано, готов остаться в клубе в качестве минориатарного или мажоритарного акционера.


Метки Бенхэм, Брентфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 18:00

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