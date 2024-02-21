Клопп не будет тренировать "Баварию" в сезоне 2024/25

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не будет тренировать "Баварию" в следующем сезоне.

Ранее днем "Бавария" анонсировала расставание со своим главным тренером Томасом Тухелем в конце сезона. Также известно, что конце сезона Клопп покидает "Ливерпуль".



Клоппа уже много лет связывают с работой в Германии, однако агент Марк Косицке уверяет, что его клиент не собирается отказываться от своего плана насчет творческого отпуска.



"Юрген Клопп не будет тренировать какой-либо клуб или сборную на протяжении года после текущего сезона. Это остается неизменным", — сообщил Косицке Sky Sport Germany.



Добавим, свой уход из "Ливерпуля" Клопп обосновывает тем, что у него "закончилась энергия". Юрген с самого начала дал понять, что собирается отдохнуть от работы.