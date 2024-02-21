ПСЖ интересуется Леви Колуиллом

Леви Колуилл ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Челси" и сборной Англии Леви Колуиллу.

Колуилл только в этом сезоне получил шанс в первой команде "Челси", вернувшись в родной клуб после аренды в "Брайтоне".

Тогда же, прошлым летом, Колуилл заключил с "Челси" новый контракт на шесть лет с опцией продления на 12 месяцев.

В этом сезоне Колуилл является ключевым игроком для главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино. Леви счастлив на "Стэмфорд Бридж", а "синие" не помышляют о продаже 20-летнего англичанина.

Однако "Челси" остается в непростой ситуации с точки зрения финансового фейр-плей и нуждается в деньгах для приглашения нападающего, центрального защитника и левого защитника.

Продажа собственных воспитанников — вроде Колуилла, Конора Галлахера, Яна Матсена, Армандо Бройи и Трево Чалобы — засчитывается чистой прибылью и является лучшим способом для клуба удержаться в рамках правил ФФП.

Поэтому ПСЖ внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Колуилла, который также вызывает интерес у "Ливерпуля", сообщает Evening Standard.


Метки Колуилл, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 15:00

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