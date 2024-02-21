ПСЖ интересуется Леви Колуиллом

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Челси" и сборной Англии Леви Колуиллу.

Колуилл только в этом сезоне получил шанс в первой команде "Челси", вернувшись в родной клуб после аренды в "Брайтоне".



Тогда же, прошлым летом, Колуилл заключил с "Челси" новый контракт на шесть лет с опцией продления на 12 месяцев.



В этом сезоне Колуилл является ключевым игроком для главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино. Леви счастлив на "Стэмфорд Бридж", а "синие" не помышляют о продаже 20-летнего англичанина.



Однако "Челси" остается в непростой ситуации с точки зрения финансового фейр-плей и нуждается в деньгах для приглашения нападающего, центрального защитника и левого защитника.



Продажа собственных воспитанников — вроде Колуилла, Конора Галлахера, Яна Матсена, Армандо Бройи и Трево Чалобы — засчитывается чистой прибылью и является лучшим способом для клуба удержаться в рамках правил ФФП.



Поэтому ПСЖ внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Колуилла, который также вызывает интерес у "Ливерпуля", сообщает Evening Standard.