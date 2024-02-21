"Бавария" анонсировала уход Тухеля и нацелилась на Алонсо

Томас Тухель Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо является наиболее предпочтительным кандидатом "Баварии" на замену Томасу Тухелю, который покидает Мюнхен в конце этого сезона.

Когда в прошлом месяце главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона, Алонсо сразу же был назван его наиболее вероятным преемником.

Пресса спекулировала о том, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Алонсо может составить "Бавария", если решится на расставание с Тухелем.

И вот сегодня это произошло. "Бавария" официально объявила, что Тухель покинет Мюнхен в конце сезона — за год до истечения своего контракта.

По информации Sky Sports, больше всего "Бавария" хочет видеть в качестве своего нового рулевого именно Алонсо, и это плохая новость для "Ливерпуля".

Решение "Баварии" попрощаться с Тухелем связано с неудачно складывающимся сезоном. Подопечные Томаса отпустили "Байер" уже на восемь очков в Бундеслиге, всерьез рискуя завершить эту кампанию вообще без трофеев.


Метки Алонсо, Бавария, Байер, Ливерпуль, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. nardik 21.02.2024 14:21 # nardik
    Черчечесова надо брать

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  2. redwhitegun 21.02.2024 14:17 # redwhitegun
    Слишком уж все складно для перехода Алонсо в Ливерпуль, так что врядли будет Бавария. Скорее в Байере останется.

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  3. acceptodessa 21.02.2024 14:13 # acceptodessa
    В Баварии до сих пор не поняли что дело в Кейне. Неудачнике Кейне.

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  4. meshuggah 21.02.2024 14:11 # meshuggah
    ахахах чирерт на горизонте

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  5. supergogi 21.02.2024 14:10 # supergogi
    Алонсо обязательно возглавит Баварию, но потом. Какой ему смысл переходить в Баварию из Байера этим летом? Тем более он уже востребованный специалист, поэтому может позволить себе "порядочность" - уважение к Байеру как бывшему клубу, к болельщикам. Логично будет возглавить Ливерпуль, где ему дадут время.

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