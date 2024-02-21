"Бавария" анонсировала уход Тухеля и нацелилась на Алонсо

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо является наиболее предпочтительным кандидатом "Баварии" на замену Томасу Тухелю, который покидает Мюнхен в конце этого сезона.

Когда в прошлом месяце главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона, Алонсо сразу же был назван его наиболее вероятным преемником.



Пресса спекулировала о том, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Алонсо может составить "Бавария", если решится на расставание с Тухелем.



И вот сегодня это произошло. "Бавария" официально объявила, что Тухель покинет Мюнхен в конце сезона — за год до истечения своего контракта.



По информации Sky Sports, больше всего "Бавария" хочет видеть в качестве своего нового рулевого именно Алонсо, и это плохая новость для "Ливерпуля".



Решение "Баварии" попрощаться с Тухелем связано с неудачно складывающимся сезоном. Подопечные Томаса отпустили "Байер" уже на восемь очков в Бундеслиге, всерьез рискуя завершить эту кампанию вообще без трофеев.