"Бавария" анонсировала уход Тухеля и нацелилась на Алонсо
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо является наиболее предпочтительным кандидатом "Баварии" на замену Томасу Тухелю, который покидает Мюнхен в конце этого сезона.
Когда в прошлом месяце главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона, Алонсо сразу же был назван его наиболее вероятным преемником.
Пресса спекулировала о том, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Алонсо может составить "Бавария", если решится на расставание с Тухелем.
И вот сегодня это произошло. "Бавария" официально объявила, что Тухель покинет Мюнхен в конце сезона — за год до истечения своего контракта.
По информации Sky Sports, больше всего "Бавария" хочет видеть в качестве своего нового рулевого именно Алонсо, и это плохая новость для "Ливерпуля".
Решение "Баварии" попрощаться с Тухелем связано с неудачно складывающимся сезоном. Подопечные Томаса отпустили "Байер" уже на восемь очков в Бундеслиге, всерьез рискуя завершить эту кампанию вообще без трофеев.
21.02.2024 14:00
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Черчечесова надо брать
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Слишком уж все складно для перехода Алонсо в Ливерпуль, так что врядли будет Бавария. Скорее в Байере останется.
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В Баварии до сих пор не поняли что дело в Кейне. Неудачнике Кейне.
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ахахах чирерт на горизонте
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Алонсо обязательно возглавит Баварию, но потом. Какой ему смысл переходить в Баварию из Байера этим летом? Тем более он уже востребованный специалист, поэтому может позволить себе "порядочность" - уважение к Байеру как бывшему клубу, к болельщикам. Логично будет возглавить Ливерпуль, где ему дадут время.
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