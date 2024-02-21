"Фулхэм" будет открыт к предложениям по Палинье

Вице-президент "Фулхэма" Тони Хан подтвердил, что его клуб будет готов рассмотреть предложения насчет полузащитника Жоау Палиньи грядущим летом.

Палинья едва не покинул "Фулхэм" еще прошлым летом, когда его пыталась купить "Бавария". С тех пор Жоау заключил с "дачниками" новый контракт до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев.



Второй сезон подряд Палинья является лучшим игроком в топ-5 европейских лиг по отборам, поэтому Хан ожидает, что после окончания сезона большие клубы предпримут попытки переманить 28-летнего португальца, но это будет стоить недешево.



"Он входит в костяк команды и играет важную роль. Нам нравится обладать им, и мы хотим, чтобы он оставался частью этой команды как можно дольше. Мы были очень рады продлить его контракт".



"Но если поступит предложение, и оно будет иметь смысл для всех сторон, тогда, думаю, ты должен его рассмотреть. Для каждого игрока это должно быть правильное время".



"Мы хотим сохранить его, и мы по-прежнему им владеем. Он остается с нами, несмотря на высокий спрос. Ны рынке существует большой интерес к Жоау. Он раскрыл всем глаза",— сообщил Хан talkSPORT.