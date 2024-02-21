Рэтклифф готов ограничить свою роль в "Ницце" ради МЮ

Компания сэра Джима Рэтклиффа Ineos готова ограничить свое влияние в "Ницце", чтобы снять угрозу исключения французского клуба или "Манчестер Юнайтед" из еврокубков.

Будучи крупнейшим акционером "Ниццы", накануне Рэтклифф завершил приобретение 27.7% акций "Юнайтед".



Контроль над "Юнайтед" остается в руках семейства Глэйзеров, но поскольку Рэтклифф берет на себя футбольные операции клуба с "Олд Траффорд", УЕФА может увидеть здесь конфликт интересов.



Правила УЕФА четко гласят, что один владелец или организация не может иметь "решающее влияние" в двух или более клубах, выступающих в одном европейском соревновании.



По информации The Telegraph, Рэтклифф собирается провести консультации с УЕФА насчет этого, чтобы прояснить ситуацию или добиться изменения правил.



Но Рэтклифф уже готов к тому, чтобы отлучить Ineos от управления "Ниццей" на ежедневной основе и сделать клуб французской Лиги 1 самостоятельной сущностью, а самому остаться его крупнейшим инвестором на заднем плане.



В данный момент "Ницца" занимает третье место в Лиге 1 и, как и "Юнайтед", сражается за попадание в Лигу Чемпионов.