Рэтклифф готов ограничить свою роль в "Ницце" ради МЮ

Сэр Джим Рэтклифф Компания сэра Джима Рэтклиффа Ineos готова ограничить свое влияние в "Ницце", чтобы снять угрозу исключения французского клуба или "Манчестер Юнайтед" из еврокубков.

Будучи крупнейшим акционером "Ниццы", накануне Рэтклифф завершил приобретение 27.7% акций "Юнайтед".

Контроль над "Юнайтед" остается в руках семейства Глэйзеров, но поскольку Рэтклифф берет на себя футбольные операции клуба с "Олд Траффорд", УЕФА может увидеть здесь конфликт интересов.

Правила УЕФА четко гласят, что один владелец или организация не может иметь "решающее влияние" в двух или более клубах, выступающих в одном европейском соревновании.

По информации The Telegraph, Рэтклифф собирается провести консультации с УЕФА насчет этого, чтобы прояснить ситуацию или добиться изменения правил.

Но Рэтклифф уже готов к тому, чтобы отлучить Ineos от управления "Ниццей" на ежедневной основе и сделать клуб французской Лиги 1 самостоятельной сущностью, а самому остаться его крупнейшим инвестором на заднем плане.

В данный момент "Ницца" занимает третье место в Лиге 1 и, как и "Юнайтед", сражается за попадание в Лигу Чемпионов.


Метки Манчестер Юнайтед, Ницца, Рэтклифф, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 12:00

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