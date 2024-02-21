Премьер-Лига. Анонс матча "Ливерпуль" — "Лутон"

В среду, 21 февраля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Лутоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЛУТОН 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" проиграл лишь один из 54 домашних матчей в Премьер-Лиге (41 победа, 12 ничьих). Играя по средам, "красные" потерпели лишь два поражения в 50 последних поединках высшего дивизиона.



Девять из 14 своих поражений в этом сезоне Премьер-Лиги "Лутон" потерпел с разницей в один мяч. "Шляпники" забивали минимум однажды в каждом из 12 последних матчей чемпионата.



Это будет первый выезд "Лутона" к "Ливерпулю" с января 1992. "Шляпники" 14 раз играли на выезде против "красных" в чемпионате, не одержав ни одной победы (6 ничьих, 8 поражений).



"Ливерпуль" будет лишен травмированных Алиссона, Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда, Доминика Собослаи, Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Мохамед Салах и Дарвин Нуньес под вопросом.



Нападающий Элайджа Адебайо не поможет "Лутону", получив травму задней поверхности бедра на разминке перед матчем против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье. Джейкоб Браун перенес операцию на колене. Также лечатся Мадс Андерсен и Марвелус Накамба.