Анонс матча "Порту" — "Арсенал"

В среду вечером "Арсенал" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Порту".

"Арсенал" весьма уверенно вышел в плей-офф, выиграв Группу B, где соперниками "канониров" были ПСВ, "Ланс" и "Севилья".



"Порту" попал в 1/8 финала со второго места в Группе H, уступив первую строчку "Барселоне" только из-за личных встреч. "Шахтер" и "Антверпен" остались позади.



Стоит отметить, что в этом сезоне "Арсенал" вернулся в Лигу Чемпионов после шести лет перерыва, а последний раз достигал четвертьфинальной стадии соревнования еще в 2009/10.



"У нас нет опыта, и такова реальность — 95% этих игроков прежде не играли в этом соревновании, они не играли в 1/8 финала".



"Меня и самого никогда не было здесь в качестве главного тренера. Но у них так много энергии и энтузиазма, чтобы сыграть хорошо. Этого мы и хотим".



"Это замечательно. Мы заслужили право быть здесь. Мы не выигрывали группу семь лет и 14 лет не достигали следующей стадии".



"В этом наш вызов. Мы знаем, что ждет нас впереди, но мы ожидаем этого с восторгом и всецело верим в себя", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



- "Арсенал" выиграл три из шести последних матчей против "Порту" (1 ничья, 2 поражения).



- "Порту" вылетал в семи из восьми последних противостояниях с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов, единственный раз пройдя дальше в сезоне 2003/04.



- "Арсенал" выиграл все три домашних матча против "Порту" в Лиге Чемпионов, но на выезде португальскую команду не побеждал в трех попытка.



- Последний раз "Арсенал" достигал четвертьфинала Лиги Чемпионов в сезоне 2009/10, когда в 1/8 финала одолел как раз "Порту" со счетом 6:2 по сумме двухматчей.



- С момента введения стадии 1/8 финала "Арсенал" вылетал отсюда из Лиги Чемпионов девять раз.



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки. Идет на поправку и Фабиу Виейра. Такехиро Томиясу, Александр Зинченко и Габриэль Жезус под вопросом.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

Порту. Стадион "Драгау". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз