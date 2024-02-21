Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит еще более месяца с травмой мышечного характера.

Указанную травму Алиссон получил на заключительной тренировке "Ливерпуля" перед победным матчем против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:4).



В преддверии выезда к "Лутону" в среду главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Алиссон будет отсутствовать в "обозримом будущем", не уточняя деталей.



Однако главный доктор сборной Бразилии Доривал Джуниор в интервью TNT Sports смог дать больше подробностей. Оказывается, травма настолько серьезна, что 31-летний голкипер не будет вызван в национальную команду на товарищеские матчи против Англии и Испании 23 и 26 марта, соответственно.



Таким образом, Алиссон гарантированно пропустит финал Кубка Лиги против "Челси" 25 февраля и противостояние с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге 10 марта. Подменять бразильца продолжит Кувин Келлехер.