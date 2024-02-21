Гвардиола объяснил, почему Де Брюйне не сыграл с "Брентфордом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник Кевин Де Брюйне не сыграл против "Брентфорда".

"Сити" удалось сломить сопротивление "Брентфорда" в матче Премьер-Лиги на "Этихад" во вторник вечером только на 71-й минуте, когда единственный гол забил Эрлинг Холанд (1:0).



Несмотря на это Гвардиола так и не выпустил на замену 32-летнего Де Брюйне, который находится в устрашающей форме после пяти месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Оказывается, Хосеп просто решил поберечь Кевина.



"Сегодня мы не задействовали Кевина, потому что у него побаливает задняя поверхность бедра, и я не хотел рисковать".



"Он в норме. Это лишь предосторожность, но он не чувствовал себя комфортно, и после пяти пропущенных им месяцев я не стал рисковать", — цитирует Гвардиолу BBC.