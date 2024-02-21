"Ливерпуль" готов сразиться с "Юнайтед" за Гехи

"Ливерпуль" готов сойтись в битве с "Манчестер Юнайтед" за центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

23-летний Гехи выступает за "Пэлас" после своего перехода из "Челси" за 18 миллионов фунтов в 2021 году. С тех пор Марк утвердился одним из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции и стал вызываться в сборную Англии.



По информации The Telegraph, возвращение Гехи в "Челси" маловероятно — у "синих" нет опции обратного выкупа Марка, но им положена доля при перепродаже игрока "орлами".



Более вероятными направлениями для Гехи выглядят "Ливерпуль" и "Юнайтед". Сообщается, что мерсисайдский клуб добавил Марка в список своих целей на лето, несмотря на неопределенность с новым спортивным директором и с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера.



Интерес же "Юнайтед" к Гехи в первую очередь связан с персоной спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта, которого "красные дьяволы" пытаются переманить к себе.



Эшуорт является большим поклонником таланта Гехи и ранее пытался купить Марка в "Ньюкасл".



В "Пэлас" Гехи имеет контракт до 2026 года, и стороны едва ли будут продлевать сотрудничество. А значит летом для "орлов" будет лучший момент, чтобы получить максимальную компенсацию за Марка.