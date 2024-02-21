Гвардиола: "Холанд заставит своих критиков заткнуться"

Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что его нападающий Эрлинг Холанд заставит своих критиков "заткнуться".

Во вторник вечером Холанд своим голом принес "Сити" победу 1:0 над "Брентфордом", благодаря чему "горожане" поднялись на второе место в Премьер-Лиге.

Таким образом, Холанд достиг отметки в 22 гола в нынешнем сезоне с учетом всех соревнований. При этом в последнее время Эрлинга немало критиковали, что возмущает Гвардиолу.

"Когда речь про бомбардира топ-уровня, нападающего топ-уровня, который забивает много голов, то не нужно его критиковать, потому что он заставит вас заткнуться. Рано или поздно с ним все будет нормально".

"Если бы я мог выбрать игрока, который бы побежал на чужие ворота, я бы определенно выбрал его".

"Он пропустил с травмой два месяца, он не находится в своей лучшей форме, и он едва пережил невероятно тяжелую неделю из-за потери своей бабушки. Это непросто для человека", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 06:00

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