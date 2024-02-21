Гвардиола: "Холанд заставит своих критиков заткнуться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что его нападающий Эрлинг Холанд заставит своих критиков "заткнуться".

Во вторник вечером Холанд своим голом принес "Сити" победу 1:0 над "Брентфордом", благодаря чему "горожане" поднялись на второе место в Премьер-Лиге.



Таким образом, Холанд достиг отметки в 22 гола в нынешнем сезоне с учетом всех соревнований. При этом в последнее время Эрлинга немало критиковали, что возмущает Гвардиолу.



"Когда речь про бомбардира топ-уровня, нападающего топ-уровня, который забивает много голов, то не нужно его критиковать, потому что он заставит вас заткнуться. Рано или поздно с ним все будет нормально".



"Если бы я мог выбрать игрока, который бы побежал на чужие ворота, я бы определенно выбрал его".



"Он пропустил с травмой два месяца, он не находится в своей лучшей форме, и он едва пережил невероятно тяжелую неделю из-за потери своей бабушки. Это непросто для человека", — цитирует Гвардиолу BBC.