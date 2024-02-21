Рэтклифф стал совладельцем "Юнайтед"

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф был официально подтвержден совладельцем "Манчестер Юнайтед".

Ранее в феврале получив соответствующее разрешение Премьер-Лиги и FA, сейчас 71-летний Рэтклифф завершил приобретение акций "Юнайтед". Доля сэра Джима в клубе с "Олд Траффорд" составляет 27.7%.



Стоимость сделки составила 1.3 млрд. фунтов, что позволяет оценить весь "Юнайтед" в сумму свыше 5 млрд. фунтов.



Эта сделка предусматривает, что глава химической компании Ineos вложит 300 млн. долларов (238 млн. фунтов) в инфраструктуру "Юнайтед".



Глэйзеры остаются крупнейшими акционерами "Юнайтед", но если американское семейство решит снова продать часть своих акций, у Рэтклиффа будет приоритетное право на их покупку.



Рэтклифф не просто становится акционером "Юнайтед", но также берет под свой контроль футбольные операции "красных дьяволов". Это уже отразилось на назначении Омара Беррады исполнительным директором клуба.



"Стать совладельцем "Манчестер Юнайтед" — это огромная честь, с которой связана огромная ответственность. Этот момент означает завершение сделки, но это лишь начало нашего пути во возвращению "Манчестер Юнайтед" на вершину английского, европейского и мирового футбола с созданием условий мирового уровня для наших фанатов. Работа над достижением этих целей ускорится с сегодняшнего дня", — сообщил Рэтклифф, который с детства более за "Юнайтед" и которому в 2022 году не удалось купить "Челси".