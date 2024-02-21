Холанд принес "Сити" победу над "Брентфордом"

Эрлинг Холанд Благодаря голу Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в одно очко.

В стартовом составе у "горожан" произошло три изменения относительно предыдущего матча. Свой шанс получили Джон Стоунс, Бернарду Силва и Оскар Бобб, заменив Натана Аке, Кевина Де Брюйне и Жереми Доку.

Три перестановки можно было наблюдать и у "пчел". Матиас Йоргенсен, Фрэнк Оньека и Йоан Висса появились вместо Натана Коллинса, Матиаса Йенсена и Нила Мопе.

Матч начался по предсказуемому сценарию. Одни принялись давить и пристреливаться, другие были сосредоточены на обороне, уповая на контратаки.

Уже на 16-й минуте "Брентфорд" получил свой шанс. Висса убежал в прорыв, вошел в штрафную левее центра, но пробил крайне неудачно, и Эдерсон мяч забрал.

"Сити" продолжил давить и практиковаться в ударах и угловых, но либо бил неточно, либо на месте оказывался голкипер Марк Флеккен. А на 37-й минуте только Бен Ми предотвратил верный гол, остановив мяч на линии ворот после выстрела Бобба.

В остатке первого тайма гости имели еще один момент. Оньека без каких-либо помех пробивал головой из чужой штрафной, но Эдерсон в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

Во втором тайме атакующая игра хозяев притупились, и опасные моменты у ворот Флеккена почти не возникали.

Переломный момент матча случился на 71-й минуте, когда "Сити" удалось провести быструю комбинацию. Кристоффер Айер поскользнулся на ровном месте, позволив Эрлингу Холанду убежать в прорыв и закатить мяч в ворота — 1:0.

На 80-й минуте Холанд головой в упор поразил ворота Флеккена, однако Кайл Уолкер, выполнявший передачу на Эрлинга, угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

В остатке матча "горожане" доминировали над соперником. Пару моментов упустил Фоден, не смог оформит дубль Холанд.

"Брентфорд" очень достойно сдерживал столь грозного соперника, но был бит своим же оружием — контратакой. "Сити" набрал важнейшие три очка и теперь находится всего в одном балле от вершины таблицы.

"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 00:25

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 21.02.2024 00:57 # high-malvern
    Благодаря голу Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в одно очко.

    Между первым местом только очко - Ливерпуля.

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  2. brown-ale 21.02.2024 00:57 # brown-ale
    Тоуни ваще играл?

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  3. bembo 21.02.2024 00:51 # bembo
    1 Ливерпуль 25 57
    2 Манчестер Сити 25 56
    3 Арсенал 25 55

    Источник: http://fapl.ru/


    когда в последний раз так плотно именно 3 команды учавствовали в чемп гонке?

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  4. superglor 21.02.2024 00:38 # superglor
    71 минуту портовые и заднеприводные сидели у экранов, тряслись, надеялись что вот-вот Сити осечется, еще совсем чуть-чуть, каких-то 20 минут продержаться и потеряны 2 очка. И снова обоссаны, ну что же это такое.

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  5. kukuruzko 21.02.2024 00:27 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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