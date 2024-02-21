Холанд принес "Сити" победу над "Брентфордом"
Благодаря голу Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в одно очко.
В стартовом составе у "горожан" произошло три изменения относительно предыдущего матча. Свой шанс получили Джон Стоунс, Бернарду Силва и Оскар Бобб, заменив Натана Аке, Кевина Де Брюйне и Жереми Доку.
Три перестановки можно было наблюдать и у "пчел". Матиас Йоргенсен, Фрэнк Оньека и Йоан Висса появились вместо Натана Коллинса, Матиаса Йенсена и Нила Мопе.
Матч начался по предсказуемому сценарию. Одни принялись давить и пристреливаться, другие были сосредоточены на обороне, уповая на контратаки.
Уже на 16-й минуте "Брентфорд" получил свой шанс. Висса убежал в прорыв, вошел в штрафную левее центра, но пробил крайне неудачно, и Эдерсон мяч забрал.
"Сити" продолжил давить и практиковаться в ударах и угловых, но либо бил неточно, либо на месте оказывался голкипер Марк Флеккен. А на 37-й минуте только Бен Ми предотвратил верный гол, остановив мяч на линии ворот после выстрела Бобба.
В остатке первого тайма гости имели еще один момент. Оньека без каких-либо помех пробивал головой из чужой штрафной, но Эдерсон в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
Во втором тайме атакующая игра хозяев притупились, и опасные моменты у ворот Флеккена почти не возникали.
Переломный момент матча случился на 71-й минуте, когда "Сити" удалось провести быструю комбинацию. Кристоффер Айер поскользнулся на ровном месте, позволив Эрлингу Холанду убежать в прорыв и закатить мяч в ворота — 1:0.
На 80-й минуте Холанд головой в упор поразил ворота Флеккена, однако Кайл Уолкер, выполнявший передачу на Эрлинга, угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
В остатке матча "горожане" доминировали над соперником. Пару моментов упустил Фоден, не смог оформит дубль Холанд.
"Брентфорд" очень достойно сдерживал столь грозного соперника, но был бит своим же оружием — контратакой. "Сити" набрал важнейшие три очка и теперь находится всего в одном балле от вершины таблицы.
"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче
21.02.2024 00:25
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Благодаря голу Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в одно очко.
Между первым местом только очко - Ливерпуля.
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Тоуни ваще играл?
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1 Ливерпуль 25 57
2 Манчестер Сити 25 56
3 Арсенал 25 55
Источник: http://fapl.ru/
когда в последний раз так плотно именно 3 команды учавствовали в чемп гонке?
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71 минуту портовые и заднеприводные сидели у экранов, тряслись, надеялись что вот-вот Сити осечется, еще совсем чуть-чуть, каких-то 20 минут продержаться и потеряны 2 очка. И снова обоссаны, ну что же это такое.
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КОРОЛИ!!!
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