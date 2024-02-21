Холанд принес "Сити" победу над "Брентфордом"

Благодаря голу Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в одно очко.

В стартовом составе у "горожан" произошло три изменения относительно предыдущего матча. Свой шанс получили Джон Стоунс, Бернарду Силва и Оскар Бобб, заменив Натана Аке, Кевина Де Брюйне и Жереми Доку.



Три перестановки можно было наблюдать и у "пчел". Матиас Йоргенсен, Фрэнк Оньека и Йоан Висса появились вместо Натана Коллинса, Матиаса Йенсена и Нила Мопе.



Матч начался по предсказуемому сценарию. Одни принялись давить и пристреливаться, другие были сосредоточены на обороне, уповая на контратаки.



Уже на 16-й минуте "Брентфорд" получил свой шанс. Висса убежал в прорыв, вошел в штрафную левее центра, но пробил крайне неудачно, и Эдерсон мяч забрал.



"Сити" продолжил давить и практиковаться в ударах и угловых, но либо бил неточно, либо на месте оказывался голкипер Марк Флеккен. А на 37-й минуте только Бен Ми предотвратил верный гол, остановив мяч на линии ворот после выстрела Бобба.



В остатке первого тайма гости имели еще один момент. Оньека без каких-либо помех пробивал головой из чужой штрафной, но Эдерсон в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



Во втором тайме атакующая игра хозяев притупились, и опасные моменты у ворот Флеккена почти не возникали.



Переломный момент матча случился на 71-й минуте, когда "Сити" удалось провести быструю комбинацию. Кристоффер Айер поскользнулся на ровном месте, позволив Эрлингу Холанду убежать в прорыв и закатить мяч в ворота — 1:0.



На 80-й минуте Холанд головой в упор поразил ворота Флеккена, однако Кайл Уолкер, выполнявший передачу на Эрлинга, угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



В остатке матча "горожане" доминировали над соперником. Пару моментов упустил Фоден, не смог оформит дубль Холанд.



"Брентфорд" очень достойно сдерживал столь грозного соперника, но был бит своим же оружием — контратакой. "Сити" набрал важнейшие три очка и теперь находится всего в одном балле от вершины таблицы.



"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче