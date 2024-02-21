"Юнайтед" будет ограничен в тратах летом

"Манчестер Юнайтед" будет серьезно ограничен в тратах в летнее трансферное окно, несмотря на приход сэра Джима Рэтклиффа в число акционеров клуба.

Как напоминает The Telegraph, за три последних трансферных окна "Юнайтед" потратил 555 миллионов фунтов на новых игроков, при этом каких-либо крупных продаж "красные дьяволы" не совершили.



В результате "Юнайтед" оказался в очень непростой ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей. Именно по этой причине "дьяволы" никого не смогли пригласить в январе, даже на правах аренды.



При этом ограничения, которые будут сдерживать "Юнайтед" на трансфером рынке грядущим летом, окажутся еще больше, если команда Эрика Тен Хага не квалифицируется в Лигу Чемпионов.



Просто участие на групповом этапе Лиги Чемпионов обеспечило бы "Юнайтед" дополнительно минимум 40 миллионов фунтов, так что это важнейшая задача для подопечных Тен Хага на остаток сезона.



Вероятно, именно поэтому сейчас Рэтклифф сосредоточен не на трансферах, а на создании структуры, которая обеспечит правильное управление клубом. Сэр Джим уже пригласил Омара Берраду из "Манчестер Сити" на должность исполнительного директора, а также договаривается по Дэну Эшуорту и Джейсону Уилкоксу, которые трудятся спортивными директорами в "Ньюкасле" и "Саутгемптоне", соответственно.