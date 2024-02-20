Уайлдер оштрафован на 11,500 фунтов

FA оштрафовала главного тренера "Шеффилд Юнайтед" Криса Уайлдера на 11,500 фунтов за комментарии насчет судейства.

Соответствующие комментарии Уайлдер, вернувшийся на тренерский мостик "Шеффилд Юнайтед" в декабре, сделал после поражения 3:2 от "Кристал Пэлас" 30 января.



Уайлдер возмутился, что рефери Тони Харрингтон любые спорные решения принимал в пользу соперника, а также пожаловался, что один из ассистентов не перестал есть свой сэндвич, когда он подошел поговорить после финального свистка.



14 февраля FA предъявила Уайлдеру обвинения насчет того, что Крис поставил непредвзятость рефери под сомнение.



С этими обвинениями Уайлдер впоследствии согласился, и сегодня Ассоциация наложила на Криса штраф в размере 11,500 фунтов, сообщает BBC.