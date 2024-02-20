Фердинанд считает Эшуорта лучшим спортивным директором в мире

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал Дэна Эшуорта из "Ньюкасла" лучшим спортивным директором в мире.

Накануне "Ньюкасл" объявил, что на фоне интереса со стороны "Юнайтед" Эшуорт выразил желание уйти из клуба. Поэтому "сороки" отправили Дэна в оплачиваемый отпуск.



Теперь "Юнайтед" нужно договориться с "Ньюкаслом" о компенсации, чтобы Эшуорт приступил к работе раньше 2026 года, однако Фердинанд всецело одобряет приглашение Дэна, которого он знает лично.



"Думаю, он лучший. Он так спокоен, он так уверен в том, что делает. Он так сосредоточен, прилежен, он знает рынок".



"Он не поддается влиянию. Я не думаю, что агенты могут его запугать и все такое. Мы должны вернуться к истокам. Я давно говорю, что "Манчестер Юнайтед" должен его заполучить".



"Если бы спортивного директора выбирал я, это был бы он. Я разговаривал с ним, когда он был в "Брайтоне". Люди из "Ньюкасла" спрашивали мое мнение насчет него, и я сказал: "Я бы пошел и забрал его". Они пошли и забрали его", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.