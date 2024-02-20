"Юнайтед" и "Челси" просматривали Йоро

Скауты "Манчестер Юнайтед" и "Челси" просматривали защитника "Лилля" Лени Йоро.

В минувшую субботу "Лилль" разгромил "Гавр" со счетом 3:0 в рамках Лиги 1, а 18-летний Йоро провел очередной убедительный матч, расположившись на позиции правого центрального защитника.



Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, на стадионе "Пьер Моруа" в этот день присутствовали скауты двух грандов Премьер-Лиги, и их основной задачей был просмотр оцениваемого в 50 миллионов фунтов Йоро.



Йоро находится в системе "Лилля" с 2017 года и сейчас является неотъемлемой частью первой команды, отметившись 20 появлениями в стартовом составе в этом сезоне Лиги 1.



И "Юнайтед", и "Челси" планирует укрепить свой центр обороны грядущим летом. Первым нужна замену Рафаэлю Варану и Джонни Эвансу, а вторые ищут преемника для Тиаго Силвы.