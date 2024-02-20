"Вест Хэм" может позвать Тухеля, если того уволят из "Баварии"

В случае своего увольнения с поста главного тренера "Баварии" Томас Тухель может вернуться в Премьер-Лигу — благодаря "Вест Хэму".

Тухель оказался под колоссальным давлением после того, как "Бавария" отпустила лидирующий в Бундеслиге "Байер" уже на восемь очков, попутно потерпев разгромное поражение 3:0 в очном матче против леверкузенцев.



Помимо этого, "Бавария" проиграла первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:0), и над немецким грандом нависла реальная угроза бестрофейного сезона.



Поэтому высока вероятность, что в конце сезона — или еще до его окончания — "Бавария" попрощается с Тухелем.



По информации talkSPORT, ситуация Тухеля привлекла внимание "Вест Хэма", который в свою очередь не слишком доволен Дэвидом Мойесом, чей контракт истекает в конце сезона.



Несмотря на все свои трудности в Мюнхене, в Лондоне Тухеля помнят как тренера, который с "Челси" выигрывал Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а также достигал финалов Кубка Англии (дважды) и Кубка Лиги.