Диогу Жота пропустит месяцы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что его нападающий Диогу Жота пропустит несколько месяцев с травмой колена.

Жота, напомним, был заменен незадолго до перерыва победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:4), покинув поле на носилках.



Полузащитник "пчел" Кристиан Нергор упал сверху на лежавшего на газоне Жоту, и основой удар пришелся на левое колено Диогу.



В преддверии домашнего матча против "Лутона" в среду Клопп подтвердил потерю 27-летнего португальца, который забил 14 голов в 28 матчах этого сезона за "Ливерпуль".



"В случае с Диогу это займет месяцы. При травмах есть важные дни — день номер пять, день номер 10, когда вы пересматриваете ситуацию, потому что каждый организм реагирует по-разному, и это зависит от уровня боли, которая сохраняется".



"Я бы не смог назвать вам более точный срок, даже если бы хотел, потому вот так", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Юрген подтвердил, что Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи, Алиссон и Кертис Джонс также отсутствуют, а Дарвин Нуньес и Мохамед Салах находятся под вопросом.