Диогу Жота пропустит месяцы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что его нападающий Диогу Жота пропустит несколько месяцев с травмой колена.
Жота, напомним, был заменен незадолго до перерыва победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:4), покинув поле на носилках.
Полузащитник "пчел" Кристиан Нергор упал сверху на лежавшего на газоне Жоту, и основой удар пришелся на левое колено Диогу.
В преддверии домашнего матча против "Лутона" в среду Клопп подтвердил потерю 27-летнего португальца, который забил 14 голов в 28 матчах этого сезона за "Ливерпуль".
"В случае с Диогу это займет месяцы. При травмах есть важные дни — день номер пять, день номер 10, когда вы пересматриваете ситуацию, потому что каждый организм реагирует по-разному, и это зависит от уровня боли, которая сохраняется".
"Я бы не смог назвать вам более точный срок, даже если бы хотел, потому вот так", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Юрген подтвердил, что Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи, Алиссон и Кертис Джонс также отсутствуют, а Дарвин Нуньес и Мохамед Салах находятся под вопросом.
20.02.2024 19:00
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28.12.2023 17:26 #
sausage
И почему я не удивлён?) На очереди Нкунку, хоть и жаль негритят.
(ответить)
28.12.2023 17:47 # удалить
skydreams
на очереди ваш жопа на полгодика, чтоб поменьше кукарекали, скринь :)
Источник: http://fapl.ru/posts/104875/?c=1
Проверяй
(ответить)
Холанд сегодня должен рвать и метать. Не повезло Брентфорду
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Заебись, ой как заебись.
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Будет готов к маю, но вот нужен ли будет на остаток сезона?
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