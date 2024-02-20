Диогу Жота пропустит месяцы

Диогу Жота Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что его нападающий Диогу Жота пропустит несколько месяцев с травмой колена.

Жота, напомним, был заменен незадолго до перерыва победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:4), покинув поле на носилках.

Полузащитник "пчел" Кристиан Нергор упал сверху на лежавшего на газоне Жоту, и основой удар пришелся на левое колено Диогу.

В преддверии домашнего матча против "Лутона" в среду Клопп подтвердил потерю 27-летнего португальца, который забил 14 голов в 28 матчах этого сезона за "Ливерпуль".

"В случае с Диогу это займет месяцы. При травмах есть важные дни — день номер пять, день номер 10, когда вы пересматриваете ситуацию, потому что каждый организм реагирует по-разному, и это зависит от уровня боли, которая сохраняется".

"Я бы не смог назвать вам более точный срок, даже если бы хотел, потому вот так", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Юрген подтвердил, что Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи, Алиссон и Кертис Джонс также отсутствуют, а Дарвин Нуньес и Мохамед Салах находятся под вопросом.


Метки Жота, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 660

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  1. skydreams 20.02.2024 20:06 # skydreams
    Лавиа получил новую травму в своем дебюте за "Челси"


    28.12.2023 17:26 #
    sausage

    И почему я не удивлён?) На очереди Нкунку, хоть и жаль негритят.
    (ответить)


    28.12.2023 17:47 # удалить
    skydreams

    на очереди ваш жопа на полгодика, чтоб поменьше кукарекали, скринь :)

    Источник: http://fapl.ru/posts/104875/?c=1


    Проверяй

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  2. takernotagiver 20.02.2024 19:53 # takernotagiver
    Холанд сегодня должен рвать и метать. Не повезло Брентфорду

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  3. reddebil 20.02.2024 19:52 # reddebil
    Заебись, ой как заебись.

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  4. girasimus 20.02.2024 19:51 # girasimus
    Будет готов к маю, но вот нужен ли будет на остаток сезона?
    Нозато сыграет в чемпионате Европы.

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  5. hunter022 20.02.2024 19:19 # hunter022
    К финалу ЛЕ будет в строю...

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  6. chelsea88 20.02.2024 19:14 # chelsea88
    Обидно

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