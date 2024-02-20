Франк считает, что Фоден ближе всех к "Золотому мячу" среди англичан

Наставник "Брентфорда" Томас Франк считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден имеет наивысшие среди английских игроков шансы на завоевание "Золотого мяча".

"Золотой мяч" считается главной индивидуальной наградой в футболе и ежегодно вручается журналом France Football вместе с УЕФА, но последним его обладателем среди англичан был Майкл Оуэн в 2001.



Более того, англичане не попадают в топ-3 голосования на "Золотой мяч" с 2005 года, когда Фрэнк Лэмпард был вторым, а Стивен Джеррард — третьим.



Например, в прошлом году, когда "Золотой мяч" в восьмой раз за карьеру забрал Лионель Месси, в топ-30 оказалось только трое игроков сборной Англии: Джуд Беллингем (18-е место), Харри Кейн (19-е) и Букайо Сака (24-е).



По мнению Франка, если кто-нибудь из английских футболистов нынешнего поколения и может завоевать "Золотой мяч", то это 23-летний Фоден, который в 2022 году занимал 22-е место, а 2021 — 25-е.



"Он очень хороший игрок. На мой взгляд, из тех, кто есть у Англии, он ближе всех к тому, чтобы стать обладателем "Золотого мяча" в будущем. Думаю, у него есть этот потенциал, этот уровень".



"Он влияет на игру столь многими способами. В недавнем матче он трижды оказывался на ударной позиции и забил три гола. У него очень хороший дриблинг, он очень хорошо стелится под соперника. Он очень упорно трудится. Кажется, у него хороший характер в плане трудолюбия. Он очень хорош", — цитирует Франка BBC.



Добавим, в этом сезоне Фоден забил 15 голов и отдал 10 результативных передач за "Сити" во всех соревнованиях. Недавно Фил признался, что находится в лучшей форме за всю свою карьеру.