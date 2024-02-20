Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

"Кристал Пэлас" получил нового менеджера, "Манчестер Сити" не идеален, а Расмус Хейлунд выходит на новый уровень. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Кристал Пэлас" желает вернуть стабильность



Перед игрой с "Эвертоном", которая закрывала программу 25-го тура, руководство "Кристал Пэлас" представило нового менеджера, который заменит угодившего в больницу Роя Ходжсона. Им стал австрийский специалист Оливер Гласнер, ранее работавший с немецкими "Вольфсбургом" и "Айнтрахтом".



Гласнер — специалист, ранее демонстрировавший умение добиться прогресса с командой, которая и так находится на высоком уровне, а сейчас ему нужно выполнить работу "реаниматора", вернув "Пэлас" в когорту крепких середняков, где команда из Южного Лондона привыкла проводить время в Премьер-Лиге. У Гласнера были серьезные успехи в Бундеслиге — он выводил в Лигу Чемпионов "Айнтрахт" и "Вольфсбург", а также выигрывал Лигу Европы с командой из Франкфурта.



В "Пэлас" у Гласнера задача немного другого плана — важно не допустить, чтобы "орлы" опустились к борьбе за выживание и стабилизировать результаты команды. Показательно, что в "Пэлас" не стали предпринимать резких движений и сделали ставку на того специалиста, который мог появиться в команде и без возникших проблем со здоровьем у Ходжсона. Не секрет, что в "Пэлас" искали варианты на смену Рою, но сейчас клубу пришлось ускориться с выбором сменщика для опытного менеджера, так как стало ясно, что он не сможет руководить командой, результаты которой в новом году значительно ухудшились.



Холанд взял выходной



Эрлинг Холанд нанес девять ударов против "Челси", но так и не смог забить. Норвежец потерял свои силы? Нет, он просто провел неудачный матч, вдобавок ему очень сильно не везло. Где-то Холанд сам пробивал не лучшим образом, но помешали ему и ряд сейвов голкипера "Челси" Джордже Петровича, который выдал очень хороший матч.



Как Холанд оправится от этого ужасного 90-минутного спада? Вероятно, выразив свое разочарование в матче против "Брентфорда" во вторник, где у него должно быть не меньшее количество шансов. Он все еще является лучшим бомбардиром лиги, и у него лучшее соотношение голов к матчам, так что нет необходимости быть слишком резкими. В субботу, возможно, и возникло раздражение, но Холанд знает, как это использовать.



Расмус Хейлунд переходит на новый уровень



А вот у кого в отношениях с Фортуной полный порядок, так это у другого скандинавского нападающего, датчанина Расмуса Хейлунда. Он забил уже в шестом матче кряду, причем перешел в своей результативной серии на новый уровень, отметившись дублем за семь минут в начале поединка с "Лутоном".



При этом удача в этой игре сопутствовала только Хейлунду, так как некоторые из его товарищей по команде — и особенно Бруну Фернандеш — не использовали ряд убойных моментов, чем поставили под сомнение победный для "красных дьяволов" результат в матче со "шляпниками". В итоге в концовке "Юнайтед" пришлось пережить несколько нервных моментов, когда "Лутон" был близок к тому, чтобы сравнять счет.



Но "Юнайтед" все же выиграл, и это четвертая кряду победа команды Эрика Тен Хага в Премьер-Лиге. У "Юнайтед" неплохие шансы в борьбе за четвертое место с поймавшей спад "Астон Виллой" и нестабильным "Тоттенхэмом". Сезон, который еще недавно выглядел провальным и для Хейлунда, и для "Юнайтед", можно спасти и превратить в нормальный, если датчанин и дальше продолжит играть с такой же уверенностью в себе, как в последнее время.



"Арсенал" выходит на пик формы



На просьбу объяснить превращение "Арсенала" в безудержную, доминирующую машину, которая за последние пять матчей забивала в среднем 4.2 гола за игру, Микель Артета ответил: "Связь между игроками налажена".



Не было более яркой демонстрации этого в матче с "Бернли", чем взаимопонимание между Мартином Эдегором и Каем Хаверцем. Капитан "Арсенала" был великолепен, но и игрок, от которого ждут оправдания ценника в 65 миллионов фунтов, в этот день был очень хорош. Взаимодействие Эдегора и Хаверца стало главной из проблем команды Венсана Компани в этом матче, причем — проблемой нерешимой.



На этой неделе игрок сборной Германии возвращается в Порту, где он забил победный гол за "Челси" в финале Лиги Чемпионов 2021 года, причем возвращается на пике формы. "Мы все доверяем себе и знаем, какими качествами обладаем", — сказал Хаверц о недавнем рывке "Арсенала". "Знаете, это еще не конец. Мы продолжаем сохранять концентрацию, потому что я знаю вас, ребята: после одного матча без пяти голов вы напишете, что нам нужен нападающий!"



Паскаль Гросс — невидимый герой "Брайтона"



Несмотря на все бросающееся в глаза волшебство Саймона Адингра и Каору Митомы, в матче с "Шеффилд Юнайтед" также было место для очередного мастер-класса Паскаля Гросса. Достаточно универсальный, чтобы играть в центре поля до перерыва и на правом фланге, Гросс выполнил 110 передач и создал восемь моментов для своих товарищей по команде.



Одним из таких шансов стал навес на Адингра, в результате которого Гросс, подписанный семь лет назад всего за 3 миллиона фунтов, оформил свою девятую результативную передачу в сезоне.



"Я не удивлен, потому что Паскаль — игрок топ-уровня", — сказал Роберто Де Дзерби, когда ему представили эту статистику. "Паскаль важен не только с точки зрения игры, но и с точки зрения менталитета. Он большой, большой игрок".



"Вулверхэмптон" может помечтать



Гари О'Нил снял скальп с "Манчестер Сити", дважды с "Челси", а теперь и с "Тоттенхэма", во второй раз, превратив "Вулверхэмптона" из претендентов на вылет в как минимум теоретических участников гонки за еврокубками.



"Вулверхэмптон" был королем контратак в матче с "Тоттенхэмом", который изначально действовал очень открыто, а затем вынужден был играть совсем уж авантюрно, сделавшись уязвимым для контратак, которые умело разгонял португалец Педру Нету. "Волки" прекрасно понимали, как им воспользоваться слабыми сторонами игры "шпор", и хоть давление на их ворота часто зашкаливало, они выдержали натиск и ответили рядом убийственных для команды Постекоглу выпадов.



Другим героем "Вулверхэмптона", кроме автора дубля Жоао Гомеса и традиционно невероятно эффективного Педру Нету, был голкипер Жозе Са, которому пришлось совершить ряд сейвов, чтобы сохранить "волкам" шансы на победу. Но в то же время выдающуюся игру выдал и голкипер "шпор" Викарио, так что гости могли победить и с более уверенным счетом.



Дэвиду Мойес нужно спасать сезон "Вест Хэма"



Среди болельщиков "Вест Хэма" есть особо требовательная категория поклонников, которая традиционно недовольна результатами команды и игрой, если "молотобойцами" руководит британский менеджер. Эти парни могли терпеть Дэвида Мойеса, когда его команда выигрывала, но серия из восьми матчей без побед во всех турнирах — достаточный повод для них, чтобы начать требовать увольнение шотландца.



И никого не смущает то, что, даже после такой серии, "Вест Хэм" находится на девятом месте, всего в двух очках от потенциально еврокубковой седьмой позиции, продолжает свой поход в Лиге Европы и еще недавно обыгрывал "Арсенал".



"Вест Хэм" сейчас находится в действительно очень плохой форме, что и подтвердил матч с "Ноттингем Форест". "Молотобойцы" проигрывали сопернику в плане мотивации, хотя после 0:6 от "Арсенала" Мойес, наверняка, постарался встряхнуть команду. Если Дэвиду не удастся разбудить своих парней уже в самое ближайшее время, есть риск, что этот сезон станет для него последним в Восточном Лондоне, хоть он и стал тем, кто прервал долгий бестрофейный период лондонцев.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru