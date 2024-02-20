"Ливерпуль" рассматривает Массару и Гизолфи на роль спортивного директора

"Ливерпуль" рассматривает Фредерика Массару и Флорана Гизолфи на вакантную роль спортивного директора.

"Ливерпулю" все еще предстоит определиться с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера, но перед этим, как ожидается, "красные" обзаведутся новым спортивным директором.



По информации The Athletic, особый интерес у "Ливерпуля" вызывают итальянец Массара и француз Гизолфи.



Массара, бывший спортивный директор "Милана", готов приступить к работе немедленно, что выглядит привлекательно для "Ливерпуля".



Гизолфи в свою очередь сейчас трудится в "Ницце", чей владелец сэр Джим Рэтклифф покупает 25% акций "Манчестер Юнайтед", однако Флорана с переходом к "красным дьяволам" не связывают.



Также "Ливерпуль" был бы рад возвращению Майкла Эдвардса, но тот пока сосредоточен на своем стартапе Ludonautics, который оказывает консультационные услуги футбольным клубам.