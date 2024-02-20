"Ливерпуль" рассматривает Массару и Гизолфи на роль спортивного директора

Фредерик Массара "Ливерпуль" рассматривает Фредерика Массару и Флорана Гизолфи на вакантную роль спортивного директора.

"Ливерпулю" все еще предстоит определиться с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера, но перед этим, как ожидается, "красные" обзаведутся новым спортивным директором.

По информации The Athletic, особый интерес у "Ливерпуля" вызывают итальянец Массара и француз Гизолфи.

Массара, бывший спортивный директор "Милана", готов приступить к работе немедленно, что выглядит привлекательно для "Ливерпуля".

Гизолфи в свою очередь сейчас трудится в "Ницце", чей владелец сэр Джим Рэтклифф покупает 25% акций "Манчестер Юнайтед", однако Флорана с переходом к "красным дьяволам" не связывают.

Также "Ливерпуль" был бы рад возвращению Майкла Эдвардса, но тот пока сосредоточен на своем стартапе Ludonautics, который оказывает консультационные услуги футбольным клубам.


Метки Гизолфи, Ливерпуль, Массара

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2024 16:00

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