Клубы Премьер-Лиги ожидают, что с "Форест" снимут очки

Клубы Премьер-Лиги ожидают, что "Ноттингем Форест" будет наказан снятием очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Получив финансовые отчеты своих клубов за сезон 2022/23, 15 января Премьер-Лига обвинила "Форест" и "Эвертон" в нарушении правил ФФП, причем ранее в этом сезоне с "ирисок" уже сняли 10 очков за аналогичную провинность.



По информации The i, боссы других клубов высшего английского дивизиона ожидают, что "Форест" будет подвергнут похожему наказанию и поплатится снятием очков. Вердикт об этом может быть вынесен уже в начале марта.



Камнем преткновения насчет наказания "Форест" является продажа нападающего Бреннана Джонсона в "Тоттенхэм" за 47.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.



Вся эта сумма идет в чистую прибыль, потому что Джонсон является собственным воспитанником "Форест", однако "лесникам" нужно, чтобы этот трансфер был учтен в отчете за прошлый сезон.



Вероятно, "Форест" понесет наказание и уже затем подаст апелляцию, попытавшись убедить независимую комиссию отнести продажу Джонсона к сезону 2022/23.