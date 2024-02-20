Клубы Премьер-Лиги ожидают, что с "Форест" снимут очки

Ноттингем Форест Клубы Премьер-Лиги ожидают, что "Ноттингем Форест" будет наказан снятием очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Получив финансовые отчеты своих клубов за сезон 2022/23, 15 января Премьер-Лига обвинила "Форест" и "Эвертон" в нарушении правил ФФП, причем ранее в этом сезоне с "ирисок" уже сняли 10 очков за аналогичную провинность.

По информации The i, боссы других клубов высшего английского дивизиона ожидают, что "Форест" будет подвергнут похожему наказанию и поплатится снятием очков. Вердикт об этом может быть вынесен уже в начале марта.

Камнем преткновения насчет наказания "Форест" является продажа нападающего Бреннана Джонсона в "Тоттенхэм" за 47.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.

Вся эта сумма идет в чистую прибыль, потому что Джонсон является собственным воспитанником "Форест", однако "лесникам" нужно, чтобы этот трансфер был учтен в отчете за прошлый сезон.

Вероятно, "Форест" понесет наказание и уже затем подаст апелляцию, попытавшись убедить независимую комиссию отнести продажу Джонсона к сезону 2022/23.


Метки Ноттингем Форест, Премьер-Лига, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 20.02.2024 16:41 # xxa
    Эвертон, Форест... Кажись скоро вдуют голубым на полную! Ждемс!

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  2. gary47 20.02.2024 16:36 # gary47
    Почему бы снятие не перенести уже на следующий сезон. А то ты играешь-играешь и хрен понимаешь - сколько тебе нужно очков, чтобы не вылететь?! Сюр какой-то

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  3. redwhitegun 20.02.2024 15:15 # redwhitegun
    Все ожидают когда сити, наконец, накажут хотя бы за одно из 116 ебаных нарушений)

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