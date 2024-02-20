Сэм Джуэлл согласился перейти из "Брайтона" в "Челси"

Глава департамента по комплектации состава "Брайтона" Сэм Джуэлл принял предложение "Челси".

Только на прошлой неделе стало известно, что "Челси" поспешно обратился к "Брайтону" насчет 34-летнего Джуэлла, опасаясь, что Сэм последует за своим бывшим коллегой Дэном Эшуортом в "Манчестер Юнайтед".



А сегодня "Брайтон" официально объявил, что Джуэлл принял предложение "Челси" и был переведен в оплачиваемый отпуск, который ему надлежит отбыть перед тем, как он приступит к новой работе — The Athletic предполагает, что это произойдет в ноябре.



Джуэлл возглавлял селекционный департамент "Брайтона" с 2022 года, сменив в этой роли ушедшего в "Челси" Пола Уинстенли.



Помимо Уинстенли и Джуэлла, за последние годы "Челси" забрал из "Брайтона" главного тренера Грэма Поттера, защитника Марка Кукурелью, голкипера Роберта Санчеса и полузащитника Мойсеса Кайседо, причем последний стал самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги.