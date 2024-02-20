Хаверц предвкушает выезд к "Порту"

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц признался, что предвкушает выезд к "Порту" в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Арсенал" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв первый матч 1/8 финала в гостях у "Порту".

Именно здесь, на стадионе "Драгау" в Порту, Хаверц забил победный для "Челси" гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в 2021 году, поэтому этот выезд будет особенным для 24-летнего немца.

"Это всегда будет славное воспоминание для меня, поэтому я предвкушаю, как снова сыграю там".

"У меня хорошие воспоминания насчет этого места и случившегося там, и это навсегда останется в моем сердце".

"Надеюсь, в предстоящем матче моя команда добьется того же результата, как и три года назад".

"Думаю, каждая выступающая в Лиге Чемпионов команда хочет выиграть турнир. В конце концов это цель каждой команды", — цитирует Хаверца Daily Mail.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Порту, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. g3ndalf 20.02.2024 12:21 # g3ndalf
    Гандон трет посты, но при этом любит собрать нас под своим высером. Что за гений на админе?

    (ответить)

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