Хаверц предвкушает выезд к "Порту"

Атакующий полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц признался, что предвкушает выезд к "Порту" в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Арсенал" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв первый матч 1/8 финала в гостях у "Порту".



Именно здесь, на стадионе "Драгау" в Порту, Хаверц забил победный для "Челси" гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в 2021 году, поэтому этот выезд будет особенным для 24-летнего немца.



"Это всегда будет славное воспоминание для меня, поэтому я предвкушаю, как снова сыграю там".



"У меня хорошие воспоминания насчет этого места и случившегося там, и это навсегда останется в моем сердце".



"Надеюсь, в предстоящем матче моя команда добьется того же результата, как и три года назад".



"Думаю, каждая выступающая в Лиге Чемпионов команда хочет выиграть турнир. В конце концов это цель каждой команды", — цитирует Хаверца Daily Mail.