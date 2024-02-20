Невилл сравнил Хейлунда с Холандом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что нападающий "красных дьяволов" Расмус Хейлунд напоминает ему Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

В минувший уикенд Хейлунд своим дублем обеспечил "Юнайтед" победу 1:2 в гостях у "Лутона". Таким образом, Расмус забил восемь голов в своих восьми последних матчах за "дьяволов" во всех соревнованиях.



Своей игрой на "Кенилуорт Роуд" 21-летний датчанин напомнил Невиллу норвежца Холанда, который завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне и сейчас снова лидирует в споре бомбардиров английского первенства.



"Хейлунд выглядел как Холанд в процессе становления — эта же мощь, физическая сила и агрессия в его беге. Мне всегда это нравилось в центральном нападающем "Манчестер Юнайтед", — сообщил Невилл в своем подкасте.