Гвардиола извинился перед Филлипсом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед полузащитником Калвином Филлипсом за публично озвученные претензии насчет лишнего веса.

Перебравшись в "Вест Хэм" на правах аренды в январе, Филлипс признался, что самый сложный момент за его полтора сезона в "Сити" случился, когда после возвращения с ЧМ-2022 в Катаре он был обвинен Гвардиолой в лишнем весе.



На своей пресс-конференции в понедельник Гвардиола коснулся этой темы, признав, что ему не стоило выносить такие вещи на публику.



"Да, мне жаль. Один раз за восемь лет — не так плохо. Но мне все равно жаль. Я извиняюсь перед ним".



"Сперва я поговорил с ним (прежде чем высказаться о лишнем весе Филлипса публично). Здесь я никогда не говорю ничего такого, чего бы сначала не сказал команде или в данном случае — игроку", — цитирует Гвардиолу The Guardian.