Саутгейт следит за тремя полузащитниками без опыта выступлений за сборную

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт следит за тремя полузащитниками, которые не имеют опыта выступлений за национальную команду.

В следующем месяце англичане проведут товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии, и соперники такого ранга дают Саутгейту хорошую возможность посмотреть в деле некоторых игроков с прицелом на Евро-2024 грядущим летом.



Особое беспокойство Саутгейта связано с опорной зоной, потому что Калвин Филлипс, ключевой игрок англичан при Гарете, находится в ужасной форме.



Отправившись в "Вест Хэм" из "Манчестер Сити" на правах аренды в январе, Филлипс успел отметиться двумя результативными ошибками и удалением.



Помимо Филлипса, в опорной зоне у англичан в последних матчах успели поиграть Деклан Райс, сбежавший из Саудовской Аравии Джордан Хендерсон и травмированный в данный момент Трент Александер-Арнольд.



Поэтому Саутгейт обратил свой взор на прочих полузащитников, и Daily Mail может подтвердить, что на радаре у Гарета находятся трое: Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", Харрисон Рид из "Фулхэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Вест Хэма".



Наиболее смелым шагом для Саутгейта стало бы приглашение 18-летнего Майну, который до сих пор не вызывался выше юношеской сборной Англии U-19.