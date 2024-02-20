Лаллана не удивится, если Де Дзерби перейдет в "Ливерпуль"

Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана заявил, что его бы не удивил переход главного тренера "чаек" Роберто Де Дзерби в "Ливерпуль".

Де Дзерби считается одним из кандидатов на роль преемника для Юргена Клоппа, который покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



35-летний Лаллана понимает, какими своими качествами Де Дзерби заинтересовал "Ливерпуль", поэтому Адам вполне может представить Роберто во главе своего бывшего клуба.



"Для меня это не стало бы сюрпризом (если бы Де Дзерби перешел в "Ливерпуль"). Думаю, все клубы следят за Роберто".



"На мой взгляд, он является одним из лучших тренеров в мире. Посмотрим. В данный момент ситуация с тренерами — это как эффект домино. Тренеры всегда под давлением, куда бы они ни отправились. Я не знаю, может ли это отпугнуть, но просто таков мир, в котором мы живем", — сообщил Лаллана talkSPORT.