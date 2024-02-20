Анонс матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд"

Во вторник, 20 февраля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Брентфордом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРЕНТФОРД 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 47 последних домашних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на вторник, среду или четверг (26 побед, 21 ничья). В 11 из 24 поединков этого сезона Премьер-Лиги "горожане" уступали в счете.



"Брентфорд" потерпел семь поражений в 11 выездных матчах этого сезона Премьер-Лиги — столько же было за весь прошлый. В 13 последних поединках чемпионата "пчелы" уступили 10 раз и лишь однажды сохранили свои ворота на замке.



"Сити" выиграл шесть из восьми последних домашних встреч с "Брентфордом" во всех соревнованиях при двух поражениях. Одно из этих двух поражений случилось в прошлом сезоне, когда "пчелы" взяли верх со счетом 1:2.



Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш по-прежнему не готов вернуться после мышечной травмы. Также вне игры Йошко Гвардиол.



Защитник "Брентфорда" Итан Пиннок будет отсутствовать до конца марта с повреждением лодыжки. Остаются в лазарете Рико Генри, Джош Дасилва, Бриан Мбемо и Кевин Шаде.