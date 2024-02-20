"Бавария" рассматривает Сульшера, Алонсо и Зидана на замену Тухелю
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер стал неожиданным кандидатом на роль сменщика Томаса Тухеля в "Баварии".
Проиграв "Байеру" в очном матче ранее в феврале, в минувшее воскресенье "Бавария" уступила и "Бохуму", после чего обнаружила себя уже в восьми очках позади лидирующих в Бундеслиге леверкузенцев под руководством Хаби Алонсо.
Над "Баварией" нависла угроза первого за 12 лет бестрофейного сезона, из-за чего Тухель оказался под колоссальным давлением.
Руководство "Баварии" сразу же выразило поддержку Тухелю, а сам Томас заявил, что не собирается уходить, однако Sky Sport Germany может подтвердить, что за кулисами в Мюнхене уже ведется подготовительная работа к смене главного тренера.
Если "Баварии" удастся отложить смену главного тренера до лета, то в числе рассматриваемых на замену Тухелю кандидатов будут упомянутый Алонсо и бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.
Если же ситуация совсем выйдет из под контроля, и замена для Тухеля потребуется немедленно, "Бавария" рассмотрит кандидатуру Сульшера, которого спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройд очень хорошо знает.
Добавим, Сульшер находится без работы после своего увольнения из "Юнайтед" в ноябре 2021.
20.02.2024 00:05
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