"Бавария" рассматривает Сульшера, Алонсо и Зидана на замену Тухелю

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер стал неожиданным кандидатом на роль сменщика Томаса Тухеля в "Баварии".

Проиграв "Байеру" в очном матче ранее в феврале, в минувшее воскресенье "Бавария" уступила и "Бохуму", после чего обнаружила себя уже в восьми очках позади лидирующих в Бундеслиге леверкузенцев под руководством Хаби Алонсо.



Над "Баварией" нависла угроза первого за 12 лет бестрофейного сезона, из-за чего Тухель оказался под колоссальным давлением.



Руководство "Баварии" сразу же выразило поддержку Тухелю, а сам Томас заявил, что не собирается уходить, однако Sky Sport Germany может подтвердить, что за кулисами в Мюнхене уже ведется подготовительная работа к смене главного тренера.



Если "Баварии" удастся отложить смену главного тренера до лета, то в числе рассматриваемых на замену Тухелю кандидатов будут упомянутый Алонсо и бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.



Если же ситуация совсем выйдет из под контроля, и замена для Тухеля потребуется немедленно, "Бавария" рассмотрит кандидатуру Сульшера, которого спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройд очень хорошо знает.



Добавим, Сульшер находится без работы после своего увольнения из "Юнайтед" в ноябре 2021.