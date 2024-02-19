"Вест Хэм" пытается удержать Штейдтена

"Вест Хэм" взял на работу брата и друга Тима Штейдтена, чтобы предотвратить уход своего спортивного директора, за которым охотится "Ливерпуль".

В данный момент "Ливерпуль" ищет не только преемника для Юргена Клоппа на посту главного тренера, но и нового спортивного директора после расставания с Йоргом Шмадтке.



Одним из фаворитов на вакантную должность в "Ливерпуле" считается Штейдтен. В свое время именно Тим назначил главным тренером "Байера" Хаби Алонсо, который является кандидатом номер один на роль преемника для Клоппа.



По информации Daily Mail, "Вест Хэм" всерьез опасается ухода Штейдтена и предпринимает активные шаги, чтобы это предотвратить.



Так "молотобойцы" назначили Морица Штейдтена, младшего брата Тима, главой департамента по международному скаутингу и селекции, а также взяли скаутом Максимилиана Хана, друга Тима.



Если Штейдтен, приступивший к работе в "Вест Хэме" прошлым летом, останется, то ему придется не только спланировать летнюю трансферную кампанию, но и, возможно, найти нового главного тренера, потому что переговоры с Дэвидом Мойесом о продлении истекающего в конце сезона контракта были приостановлены.