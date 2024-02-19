"Пэлас" подтвердил назначение Гласнера

"Кристал Пэлас" подтвердил назначение Оливера Гласнера своим новым главным тренером.

Ранее в понедельник "Пэлас" объявил о расставании с Роем Ходжсоном. Контракт старейшего тренера в истории Премьер-Лиги все равно истекал в конце сезона, однако череда неудачных результатов заставила "орлов" поспешить со сменой рулевого.



Ранее с работой в "Пэлас" связывали Стива Купера и Хулена Лопетеги, а также пресса сообщала, что наставник "Ипсвича" Киран Маккенна отказал "орлам".



В конце концов "Пэлас" назначил Гласнера, который заключил с лондонским клубом контракт до конца сезона 2025/26.



Предыдущим местом работы 49-летнего австрийца был "Айнтрахт", с которым он выиграл Лигу Европы в сезоне 2021/22, по пути выбив из турнира "Барселону". То был первый континентальный трофей для клуба из Франкфурта за более чем 40 лет.



В прошлом сезоне, по окончании которого Гласнер ушел, "Айнтрахт" достиг финала Кубка Германии и 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также снова квалифицировался в еврокубки.



Помимо "Айнтрахта", Гласнер также поработал в "Вольфсбурге" и австрийских ЛАСКе с "Ридом".



В минувшее воскресенье Гласнер понаблюдал с трибун за поражением "Тоттенхэма" от "Вулверхэмптона", вероятно, держа в уме дерби против "шпор" 2 марта.



А дебютировать на новом месте работы Гласнер сможет в домашнем матче против "Бернли" в ближайшую субботу.



"Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас" в качестве главного тренера. Я предвкушаю работу с талантливой группой игроков, встречу с болельщиками клуба и атмосферу "Селхерст Парк, о которой я так много слышал. Для меня было удовольствием встретиться со Стивом (Пэришем) и Дуги (Фридменом), и я предвкушаю совместную с ними работу над достижением наших целей", — сообщил Гласнер.