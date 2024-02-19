Калайджич снова порвал крестообразные связки колена

Принадлежащий "Вулверхэмптону" нападающий Саша Калайджич получил тяжелейшую травму колена.

В январе "Вулверхэмптон" отправил Калайджича в аренду в "Айнтрахт", где Саша успел сыграть шесть матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.



Как раз в своем шестом матче за "Айнтрахт" — против "Фрайбурга" накануне — Калайджич получил травму и был заменен уже на 11-й минуте.



Сегодня клуб Бундеслиги официально объявил, что 26-летний австриец порвал крестообразные связки колена и теперь пропустит "неопределенный период".



Как напоминает Daily Star, это уже третья аналогичная травма для Калайджича за последние пять лет. Предыдущий раз она случилась в дебюте Саши за "Вулверхэмптон" в сентябре 2022.



Добавим, приобретение Калайджича у "Штутгарта" обошлось "волкам" в 15 миллионов фунтов.