Калайджич снова порвал крестообразные связки колена

Саша Калайджич Принадлежащий "Вулверхэмптону" нападающий Саша Калайджич получил тяжелейшую травму колена.

В январе "Вулверхэмптон" отправил Калайджича в аренду в "Айнтрахт", где Саша успел сыграть шесть матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Как раз в своем шестом матче за "Айнтрахт" — против "Фрайбурга" накануне — Калайджич получил травму и был заменен уже на 11-й минуте.

Сегодня клуб Бундеслиги официально объявил, что 26-летний австриец порвал крестообразные связки колена и теперь пропустит "неопределенный период".

Как напоминает Daily Star, это уже третья аналогичная травма для Калайджича за последние пять лет. Предыдущий раз она случилась в дебюте Саши за "Вулверхэмптон" в сентябре 2022.

Добавим, приобретение Калайджича у "Штутгарта" обошлось "волкам" в 15 миллионов фунтов.


Метки Айнтрахт, Вулверхэмптон, Калайджич, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2024 21:00

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  1. yarrows 19.02.2024 21:11 # yarrows
    Жостко не прёт, конечно. Игрок-то порядочный очень даже.

    (ответить)

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