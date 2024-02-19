Джонс и Жота не помогут "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги
Полузащитник Кертис Джонс и нападающий Диогу Жота пополнили список игроков, которые не помогут "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги против "Челси".
Джонс и Жота были вынужденно заменены в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:4).
Как сообщает The Telegraph, Кертис повредил лодыжку, а Диогу — колено. Углубленные обследования, проведенные в предыдущие 24 часа, показали, что ни у того, ни у другого игрока нет шансов выйти на поле "Уэмбли" в ближайшее воскресенье.
В данный момент "Ливерпуль" ожидает результаты дополнительных медицинских тестов, чтобы определиться со сроками реабилитации, но в случае с Жотой "красные" ориентируются на шесть-восемь недель.
Добавим, предстоящий финал против "Челси" точно пропустят Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Стефан Байчетич и Тиаго Алькантара, тогда как Алиссон и Доминик Собослаи находятся под большим вопросом.
19.02.2024 20:00
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Самоустраняются, чтобы у почтипуля были отмазы.
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С победой, челси!
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