Джонс и Жота не помогут "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги

Кертис Джонс Полузащитник Кертис Джонс и нападающий Диогу Жота пополнили список игроков, которые не помогут "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги против "Челси".

Джонс и Жота были вынужденно заменены в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:4).

Как сообщает The Telegraph, Кертис повредил лодыжку, а Диогу — колено. Углубленные обследования, проведенные в предыдущие 24 часа, показали, что ни у того, ни у другого игрока нет шансов выйти на поле "Уэмбли" в ближайшее воскресенье.

В данный момент "Ливерпуль" ожидает результаты дополнительных медицинских тестов, чтобы определиться со сроками реабилитации, но в случае с Жотой "красные" ориентируются на шесть-восемь недель.

Добавим, предстоящий финал против "Челси" точно пропустят Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Стефан Байчетич и Тиаго Алькантара, тогда как Алиссон и Доминик Собослаи находятся под большим вопросом.


Метки Джонс, Жота, Кубок Лиги, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2024 20:00

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  1. hachidlo 19.02.2024 20:35 # hachidlo
    Самоустраняются, чтобы у почтипуля были отмазы.

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  2. electric 19.02.2024 20:08 # electric
    С победой, челси!

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