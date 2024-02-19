Ходжсон покинул "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон "Кристал Пэлас" объявил об уходе Роя Ходжсона с поста главного тренера.

Слухи об решении "Пэлас" расстаться с Ходжсоном появились еще на прошлой неделе, на фоне чего Рой почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться в госпиталь.

В опубликованном сегодня заявлении "Пэлас" сообщает, что сейчас Ходжсон был выписан из госпиталя и чувствует себя хорошо, но одновременно 76-летний англичанин остался без работы.

Соответствующее заявление "орлы" сделали за считанные часы до матча Премьер-Лиги против "Эвертона", в котором лондонской командой будут руководить Падди Маккарти и Рэй Льюингтон.

"Это очень особенный клуб и значит столь много для меня, сыграв большую роль в моей футбольной жизни. Я всецело насладился своими шестью сезонами здесь, получив шанс поработать с игроками топ-уровня и персоналом, который каждый день делает то, что я люблю".

"Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, для клуба будет разумно планировать будущее, поэтому я принял решение уйти в отставку и позволить клубу реализовать свои планы насчет нового тренера, как они собирались это сделать летом".

"Уверен, этот сезон завершится хорошо, и я желаю команде всех успехов в предстоящие недели, месяцы и сезоны", — говорится в заявлении Ходжсона.

Добавим, Ходжсон, чей контракт истекал в конце сезона, выиграл лишь три из 19 последних матчей во всех соревнованиях.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.02.2024 19:43 # brown-ale
    Старик чуть кони не двинул, когда его решили уволить.

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  2. high-malvern 19.02.2024 19:18 # high-malvern
    Здоровья. Ему еще Ливерпуль поднимать.

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  3. gameboy 19.02.2024 19:12 # gameboy
    Легенда апл. Здоровья

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  4. suddenly 19.02.2024 19:06 # suddenly
    Должен ли Кристал Пэлас поплатится за такой поступок вылетом в Чемпионшип?

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