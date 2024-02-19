"Ньюкасл" отправил Эшуорта в оплачиваемый отпуск

"Ньюкасл" официально объявил, что спортивный директор Дэн Эшуорт был отстранен от работы и отправлен в оплачиваемый отпуск.

На прошлой неделе 52-летний Эшуорт сперва сообщил "Ньюкаслу", что его позвали на работу в "Манчестер Юнайтед", а в воскресенье Дэн сказал "сорокам", что хочет принять это предложение.



И вот сегодня "Ньюкасл" объявил, что Эшуорт был переведен в оплачиваемый отпуск ("gardening leave") с сохранением позиции и зарплаты.



"Естественно, мы расстроены, что Дэн предпочел уйти, однако наше захватывающее приключение не прекращается, и процесс определения нового спортивного директора начнется немедленно".



"Мы благодарим Дэна за его старания в "Ньюкасле" и желаем ему и его семье успехов в будущем", — гласит заявление клуба с "Сент-Джеймс Парк".



Согласно слухам, контракт Эшуорта предусматривает почти двухлетний срок, в течение которого Дэн не может взяться за работу в другом большом клубе Премьер-Лиги после уведомления о своем уходе.



"Ньюкасл" готов потребовать около 20 миллионов фунтов, чтобы бывший директор "Брайтона", "Вест Бромвича" и FA смог приступить к работе в "Юнайтед" раньше.