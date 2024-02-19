"Миннесота Юнайтед" хочет забрать ассистента Тен Хага
Члену тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Эрику Рамзи поступило предложение возглавить клуб МЛС "Миннесота Юнайтед".
По информации журналиста Фабрицио Романо, Рамзи является целью номер один "Миннесоты", которая готова сделать 31-летнего валлийца самым молодым наставником в истории МЛС.
"Миннесота" уже контактирует со своими коллегами из Манчестера насчет Рамзи, и переговоры идут в позитивном ключе.
Рамзи трудится в МЮ с лета 2021, до Эрика Тен Хага также поработав с Оле Гуннаром Сульшером и Ральфом Рангником. Эрик свободно говорит по-испански и по-французски, помогая интеграции иностранных игроков в первую команду.
Помимо этого, в прошлом году Рамзи на протяжении нескольких месяцев был ассистентом главного тренера сборной Уэльса, затем покинув этот пост, чтобы сосредоточиться на работе в МЮ и больше времени проводить со своей молодой семьей.
19.02.2024 18:00
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