"Эвертон" ждет вердикта по своей апелляции на этой неделе

"Эвертон" ожидает узнать вердикт по своей апелляции на снятие 10 очков в Премьер-Лиге на стартовавшей неделе.

Напомним, ранее в этом сезоне "Эвертон" был подвергнут рекордному в истории Премьер-Лиги снятию очков, что стало наказанием для "ирисок" за нарушение правил финансового фейр-плей.



Дело в том, что "Эвертон" превысил установленный Премьер-Лигой лимит убытка за трехлетний период — в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22.



"Эвертон" с самого начала признавал свою вину и сотрудничал с Премьер-Лигой, однако "ириски" остались шокированы строгостью наказания и поэтому воспользовались своим правом на апелляцию.



Для рассмотрения апелляции "Эвертона" Премьер-Лига собрала еще одну независимую комиссию, чей вердикт, как сообщает Sky Sports, может быть оглашен в ближайшие 48 часов.



Добавим, 15 января — после изучения финансовых отчетов своих клубов за сезон 2022/23 — Премьер-Лига повторно обвинила "Эвертон" в нарушении правил ФФП. Также претензии были предъявлены "Ноттингем Форест", но решение о наказании обоих клубов пока не принято.