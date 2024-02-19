Тен Хаг считает, что рефери несправедливы с Каземиро

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на несправедливое отношение английских рефери к полузащитнику Каземиро.

Накануне "Юнайтед" одержал непростую победу 1:2 в гостях у "Лутона", а для Каземиро этот матч Премьер-Лиги был завершен уже в перерыве.



Тен Хаг предпочел заменить Каземиро от греха, потому что 31-летний бразилец, уже имея желтую карточку, находился на волоске от удаления.



Статистика говорит, что Каземиро получил девять "горчичников" в 11 последних матчах во всех соревнованиях, и Тен Хаг видит в этом несправедливость.



"Даже когда он не касается соперников, он все равно получает желтую карточку. Часто это происходит в первый же момент матча".



"Думаю, это безумие, а его первая желтая карточка была так несправедлива. Он мог получить вторую, и поэтому я снял его с игры. Стоит ему коснуться соперника, и он получает желтую карточку", — цитирует Тен Хага Evening Standard.