Тен Хаг считает, что рефери несправедливы с Каземиро

Каземиро Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на несправедливое отношение английских рефери к полузащитнику Каземиро.

Накануне "Юнайтед" одержал непростую победу 1:2 в гостях у "Лутона", а для Каземиро этот матч Премьер-Лиги был завершен уже в перерыве.

Тен Хаг предпочел заменить Каземиро от греха, потому что 31-летний бразилец, уже имея желтую карточку, находился на волоске от удаления.

Статистика говорит, что Каземиро получил девять "горчичников" в 11 последних матчах во всех соревнованиях, и Тен Хаг видит в этом несправедливость.

"Даже когда он не касается соперников, он все равно получает желтую карточку. Часто это происходит в первый же момент матча".

"Думаю, это безумие, а его первая желтая карточка была так несправедлива. Он мог получить вторую, и поэтому я снял его с игры. Стоит ему коснуться соперника, и он получает желтую карточку", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2024 16:00

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