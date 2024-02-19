Гвардиола: "Родри — лучший полузащитник в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего подопечного Родри лучшим полузащитником в мире.

В минувшую субботу Родри своим голом на 83-й минуте спас для "Сити" ничью в домашнем противостоянии с "Челси" (1:1).



Таким образом, "Сити" не проигрывает уже более 12 месяцев в матчах, в которых участвовал Родри. Эта серия длится с поражения от "Тоттенхэма" 5 февраля 2023.



Также можно вспомнить, что именно Родри стал автором единственного гола в финале Лиги Чемпионов против "Интера" прошлым летом, поэтому Гвардиола чрезвычайно дорожит 27-летним испанцем, пускай тот и не получает заслуженной похвалы.



"Я бы сказал, что это хорошо, когда опорный полузащитник не получает той же похвалы, как и нападающие или 10-й номер. Когда опорного полузащитника много хвалят, это не есть хорошо".



"Опорный полузащитник всегда должен действовать в позитивном ключе для себя и для команды, заставляя команду играть. В этом роль опорных полузащитников. А нарезки лучших моментов пускай остаются парням впереди, которые забивают, ассистируют и все такое".



"Но Родри всегда обладал этой способность забивать голы в важные моменты, поэтому он невероятный игрок. Он — лучший полузащитник в мире в данный момент и с большим перевесом, потому что он умеет делать все".



"Вот это приобретение! Сложно понять, как мы могли бы добиться всего того, чего добились в последние годы, без него", — цитирует Гвардиолу The Independent.